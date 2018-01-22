Как проявили себя валюты развивающихся стран на прошлой неделе

По итогам торгов 19 января рыночный курс тенге сложился на уровне 324,27 тенге за доллар США, укрепившись за неделю на 1,6% (с 329,67), сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

На внешнем валютном рынке в период с 12 по 19 января 2018 года наиболее значимыми событиями были публикация экономического обзора США (“Бежевая книга”), комментарии представителей ФРС касательно экономического роста США и монетарной политики, экономические данные по росту ВВП Китая. Эти факторы привели к ослаблению курса доллара США на мировых рынках.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

- турецкая лира ослабла на 1,6% (с 3,75 до 3,81) на фоне растущего конфликта между Турецкой Республикой и США в связи с заявлением президента Реджепа Эрдогана о намерении применения военной силы против курдов в Сирии, которые получают поддержку со стороны США. Также в течение недели Центральным Банком Турецкой Республики было принято решение о сохранении жесткой монетарной политики, несмотря на возможное замедление роста инфляции. Решение центрального банка приостановило ослабление турецкой лиры;

Лишь 2,3% составляет доля рынка ценных бумаг на KASE

- индийская рупия ослабла на 0,3% (с 63,64 до 63,85);

- российский рубль ослаб на 0,2% (с 56,60 до 56,72);

- бразильский реал укрепился на 0,3% (с 3,21 до 3,20);

- индонезийская рупия укрепилась на 0,3% (с 13 353 до 13 316);

- южноафриканский ранд укрепился на 1,4% (с 12,37 до 12,20) на фоне сохранение базовой ставки Южно-Африканским Резервным банком, несмотря на прогнозы о понижении ставки;

- мексиканский песо укрепился на 2,1% (19,04 до 18,64) на фоне растущего оптимизма аналитиков по переговорам, касающимся пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).