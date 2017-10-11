Как проверить отчисления в рамках ОСМС?

Совместными усилиями Республиканского центра электронного здравоохранения, АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) и НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) запущен в эксплуатацию сервис предоставления персонализированных данных о взносах и отчислениях в рамках ОСМС в личном кабинете «Электронного правительства», передает Kursiv.kz со ссылкой на официальную страничку Республиканского центра электронного здравоохранения в Facebook.

Как отмечается в сообщении, Республиканский центр электронного здравоохранения запустил сервис предоставления персонализированных данных о взносах и отчислениях в рамках Обязательного социального медицинского страхования в личном кабинете «Электронного правительства».

«Если у вас есть электронная цифровая подпись (ЭЦП), то вы можете быть в курсе, кто и когда делал за вас взносы и отчисления в рамках ОСМС», - отмечается в сообщении центра.