Как сегодня работают структуры БТА, ставшие собственностью Кенеса Ракишева

Банк БТА, несмотря на то, что в Казахстане перестал быть в числе публичных кредитно-финансовых учреждений, не сходит со страниц СМИ. Появляются сообщения о новых судебных делах по всему миру в отношении бывших и нынешних партнеров небезызвестного Мухтара Аблязова, а также в отношении самого банка. Между тем наследство беглого чиновника и финансиста – это не только миллиардные долги, но и активы, которые постепенно возвращаются «под крыло» того же АО «БТА Банк», которое имеет другой статус и других хозяев.

Операция «Реструктуризация»

15 февраля текущего года в нью-йоркском суде состоялось очередное слушание по иску инвесторов из США и Панамы в отношении госфонда «Самрук-Казына» и АО «БТА Банк». Спустя 7 дней в New York Law Journal вышла небольшая статья, где говорилось о том, фонд «Самрук-Казына» являлся в тот период мажоритарным акционером АО «БТА Банк», а суть иска заключается в том, что «американские граждане и панамские фирмы предъявили претензии по поводу мошенничества с ценными бумагами в отношении АО «БТА Банк» и Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». В судебных материалах говорится, что инвесторы из Atlantica Holdings, inc. et al. в свое время приобрели облигации АО «БТА Банк».

По словам руководителя пресс-службы АО «БТА Банк» Эльдара Шамсутдинова, истцы заявляют, что они были введены в заблуждение, приобретая субординированные облигации банка, выпущенные в тот период, когда проводилась реструктуризация АО «БТА Банк».

История реструктуризации оказалась довольно затянутой. Так, 30 июня 2009 года БТА Банк заключил с АФН соглашение по вопросам реструктуризации обязательств банка. А 17 июля 2009 года БТА Банк опубликовал консолидированную финансовую отчетность, проверенную компанией Ernst & Young LLP и независимыми аудиторскими компаниями KPMG LLP и Deloitte.

Далее из группы международных компаний был создан Комитет кредиторов. При этом финансовым консультантом Комитета кредиторов была назначена компания Deloitte LLP, а юридическим консультантом – компания Baker & McKenzie. После этого в Казахстане, Лондоне, Нью-Йорке, Киеве и Москве были проведены процедуры одобрения плана реструктуризации.

После чего 1 сентября 2010 года БТА Банк сообщил об успешном завершении процесса реструктуризации своих финансовых обязательств на сумму $16,65 млрд перед кредиторами, в рамках которой аннулировал все свои ранее выпущенные облигации и иные обязательства и взамен выплатил кредиторам $945 млн, а также выпустил новые долговые ценные бумаги: облигации на восстановление на сумму $5,2 млрд, старшие облигации на сумму $2,3 млрд, специальные долговые инструменты с дисконтом (OID) на сумму $429 млн и субординированные облигации на сумму $773 млн – и заключил Соглашение по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию на сумму $698 млн.

В результате реструктуризации размер финансовой задолженности банка снизился с $16,65 до 4,2 млрд с одновременным продлением периода погашения этой задолженности сроком с 8 до 20 лет. В уставный капитал банка были конвертированы облигации на сумму $4,6 млрд. При этом внутренние и внешние кредиторы стали акционерами банка, которые в совокупности владеют 18,5% его акционерного капитала. Основным акционером БТА остался Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», доля которого увеличилась до 81,48% от акционерного капитала банка также в результате конвертации облигаций в простые акции финансового института. Миноритарным акционерам, в свою очередь, в совокупности принадлежат 0,02% акций банка.

Как раз в тот период международные инвесторы, видя активные эмиссии, постарались вложиться в рыночные инструменты БТА. В их числе и были те, кто судится с АО «БТА» в Нью-Йорке. В результате 16 августа 2013 года в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка подан иск против банка от имени Atlantica Holdings, Inc, Baltica Investment Holding, Inc, Blu Funds Inc, Аллана Киблиски, Энтони Киблиски и Жака Гликсберга. Истцы заявляют, что приобрели субординированные облигации банка, будучи введенными в заблуждение, на основании недостоверной либо неполной информации в отношении фактов, которые привели к ухудшению финансового состояния эмитента, реструктуризации 2012 года, что, в свою очередь, повлекло обесценение приобретенных субординированных облигаций и, соответственно, убытки для истцов. Кстати, по сообщениям в СМИ, общая сумма инвестиций составила более $109 млн. Инвесторы ссылаются на закон США 1934 года «Об обороте ценных бумаг», предусматривающий защиту интересов кредиторов, и просят суд присудить все убытки и средства защиты, предусмотренные в законе, в размере, который будет установлен на судебном процессе. Свои требования инвесторы мотивируют тем, что банк, по их мнению, нарушил положения данного закона, «запрещающие осуществление любого ложного утверждения существенного факта или упущение любого существенного факта, необходимого для того, чтобы сделать осуществленные ранее заявления не вводящими в заблуждение, в связи с покупкой или продажей любой ценной бумаги».

Как говорит представитель БТА г-н Шамсутдинов, банк намерен доказать, что соответствующие презентации по реструктуризации 2010 и 2012 годов не включали какие-либо ненадлежащие заявления или упущения, а также намерен доказать, что падение стоимости субординированных облигаций не имело отношения к «упущениям» со стороны банка.

История с географией

Если же смотреть в глубь проблемы, то необходимость реструктуризации возникла по итогам работы прежнего руководства АО «БТА Банк», развернувшего свою деятельность во многих странах мира.

На сегодняшний день АО «БТА Банк» удалось вернуть активы на сумму более $1 млрд в виде дорогостоящей недвижимости. География судебных процессов включает Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Украину, Россию, Великобританию и США. Некоторые из них длятся до сих пор. Общая сумма иска к Аблязову составляет $4,8 млрд.

По словам руководителя пресс-службы банка, активы, которые возвращаются, находятся на счетах компании. И они, как правило, идут на расходы, на финансирование текущей деятельности. Ряд проектов требует дофинансирования, проведения предпродажной подготовки.

«Процесс возврата активов достаточно сложный и продолжительный, – поясняет Эльдар Шамсутдинов. – Мы даже не можем сказать, когда это закончится. При этом самое главное – обнаружить активы. Они оформлены на третьих-четвертых лиц и выведены через сложную структуру офшоров».

Параллельно идет работа по привлечению к ответственности бывших топ-менеджеров АО «БТА Банк». Так, по приговору СМУС (Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Алматы) от 7 июня 2017 года осуждены к лишению свободы заочно Мухтар Аблязов (в настоящее время находится в розыске), а также условно осуждены Жаксылык Жаримбетов, Кайрат Садыков, Садуакас Мамеш. Остальные бывшие топ-менеджеры АО «БТА Банк»: Роман Солодченко, Анатолий Погорелов, Валерий Налобин, Асылмурат Рамазанов – в настоящее время находятся в розыске. Окончательное процессуальное решение в отношении этих лиц будет принято по результатам досудебного расследования.

Два океана

Все возвращаемые активы БТА перечислять нет смысла. В основном это квартиры и дома в Великобритании, а также в центре Нью-Йорка (на $500 млн), принадлежавшие связанным с Аблязовым компаниям. Но некоторые активы довольно интересны как сами по себе, так и в плане их собственной биографии.

Так, сравнительно недавно Кыргызстан и БТА Банк разрешили спор на $75 млн. В 2011 году БТА Банк предъявил Кыргызстану иск в международный инвестиционный арбитраж, администрируемый постоянным судом в Гааге, о якобы незаконных действий правительства соседней страны и других лиц, которые, как утверждалось БТА Банком, состояли в незаконной экспроприации 71% акций истца в дочернем банке БТА Банка в Кыргызстане. По мнению фининститута, было нарушено соглашение между правительствами двух стран о взаимной защите инвестиций. В марте 2018 года стороны договорились окончательно урегулировать данный спор мирным путем, и арбитражное производство было прекращено.

Также недавно стало известно, что Высокий суд Гонконга принял решение о возвращении БТА Банку права на развитие порта в Китае, которое ранее было заморожено. Речь идет о предприятии, созданном для строительства причального сооружения в порту Тьешанганг в Бэйхае (провинция Гуанси, Китай). Kazoil-Astana Group была зарегистрирована в Гонконге в 2001 году. Компания получила значительный кредит по решению бывшего главы совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова. В итоге долг компании составил $32 млн. БТА возвращены земельный участок, лицензия и разрешение на строительство морского порта и всех инфраструктурных объектов. Оценочная стоимость составляет $10–15 млн. В рамках дальнейшей работы по возврату актива БТА планирует организовать проведение оценки состояния, доработать юридическую документацию для актива и начать поиски инвестора.

Кроме того, новая команда БТА Банка в 2017 году добилась в Высоком суде Лондона замораживания имущества Аблязова на $4,5 млрд и приступила к судебным разбирательствам за возврат выведенных активов. Самым известным из возвращенных российских активов является московский долгострой на площади Павелецкого вокзала – торговый центр, который компания Аблязова начала строить в 2008 году.

Также к знаковым активам в Москве, которых касаются судебные решения по искам БТА Банка, относится башня «Евразия» в деловом центре «Москва-Сити». По решению лондонского суда собственник MosCityGroup Павел Фукс должен выплатить БТА Банку $55 млн за выкупленную в 2009 году у Аблязова долю в башне «Евразия». Фукс не достроил объект – после покупки доли Аблязова стройка была заморожена. В 2013 году 75% в проекте купила «Нафта Москва» Сулеймана Керимова, а спустя три года всю башню, включая долю Фукса, получили структуры, подконтрольные группе ВТБ. 13 марта 2018 года Международный арбитражный суд Лондона удовлетворил иск одной из структур казахстанского БТА Банка – Handcart – о взыскании $55 млн с собственника российской компании MosCityGroup Павла Фукса.

Российские активы БТА: логистические парки в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске общей площадью 400 тыс. кв. м. Ранее данные активы принадлежали группе «Евразия» и были незаконно выведены из БТА Банка Мухтаром Аблязовым. Также на баланс БТА перешли такие девелоперские проекты, как площадка под торгцентр на Павелецкой площади, океанариум на Поклонной горе, бизнес-центр «1812», почти 2,2 тыс. га в Домодедовском районе Подмосковья и 400 га в Новой Москве, ближе к Калуге.

К слову, сейчас ведется работа по реализации прав требований на крупнейший логистический парк «Биек тау» в Татарстане, который в настоящее время находится в собственности Внешэкономбанка.

А как у нас?

В настоящее время в Казахстане у БТА нет филиалов, работает головной офис, в состав которого входит юридический департамент, департамент по возврату и развитию активов. БТА отказался от банковской лицензии.

За пределами Казахстана у БТА остался банковский бизнес в Украине, Кыргызстане и Беларуси. В этих странах работают три банка с общим объемом активов $200–300 млн. Поскольку украинский актив показывает большие убытки и риски, в этой стране также планируется сдать лицензию. Кроме того, среди украинских активов, которые удалось вернуть, торгцентр, ряд бизнес-центров, ведется работа по возврату фармпроизводства в Борисполе.

Сегодня на балансе БТА: очищенные активы более чем на $1 млрд, требования к другим лицам – на $ 3,5 млрд. И, как сообщают в АО «БТА Банк», у акционерного общества нет финансовых обязательств перед третьими лицами. Что же касается обязательств БТА перед вкладчиками, оценивавшихся в $3 млрд, то все они перешли в Казком, который совместно с правительством Казахстана и Национальным банком РК занимается урегулированием этих проблем.

Информация к сведению

В июле 2014 года Кенес Ракишев совместно с АО «Казкоммерцбанк» приобрели по 46,5% акций БТА Банка у «Самрук-Казыны». Стоимость приобретения пакета акций для каждого покупателя составила $465 млн.

14 февраля 2014 года на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» Кенес Ракишев был избран председателем совета директоров банка.

В настоящее время на сайте БТА сообщается: «Акционером АО «БТА Банк», владеющим 5% и более процентами от размещенного количества акций, является Ракишев Кеңес Хамитұлы – 598 422 760 446 штук (93,28% от размещенных, или 97,79% от голосующих простых акций)».

Инфографика и коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ