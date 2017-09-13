Как торговать с помощью смартфона?

Брокерская компания «Фридом Финанс» выпустила мобильное приложение специально для казахстанского рынка ценных бумаг. С помощью него пользователи могут просматривать котировки на Казахстанской фондовой бирже, покупать и продавать акции/облигации, следить за своим портфелем.

В ногу со временем

Создание мобильного приложения стало очевидным и логичным шагом компании, стремящейся любыми способами оптимизировать и упростить взаимоотношения клиента и брокера.

Согласно последним данным ведущих исследовательских компаний в области информационных технологий, мобильная экономика в мире растет бурными темпами.

Так, по данным отчета, опубликованного исследовательской компанией The International Data Corporation, в 2016 году около 2 млрд человек использовали мобильные устройства для выхода в Интернет. Общее количество мобильных онлайн-пользователей Интернета будет увеличиваться примерно на 2% до 2020 года.

В результате исследования выяснилось, что более 1 млрд используют онлайн-сервисы банков, музыкальные стриминговые сервисы, а также сайты для поиска работы. Более 2 млрд пользуются электронной почтой и читают новости, а покупки в интернет-магазинах на сегодняшний день совершает большее количество пользователей, чем, когда бы то ни было.

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Согласно отчету Cisco «Наглядный индекс развития сетевых технологий: глобальный прогноз по мобильному трафику на период 2015-2020 гг.», к 2020 мобильной связью будет пользоваться 70% человечества или 5,5 млрд человек.

Количество мобильных телефонов, включая «смаршеты» (своеобразный гибрид смартфона и планшета), растет такими темпами, что к 2020 г. их обладателей (5,4 млрд) будет больше, чем количество людей, у кого есть электричество (5,3 млрд), водопровод (3,5 млрд) или автомобиль (2,8 млрд).

К 2020 году прогнозируемый годовой объем мобильного трафика данных составит 366,8 эксабайт. Для сравнения – это в 120 раз больше всего мирового мобильного трафика за 2010 год и это 81 трлн изображений (MMS, Instagram и т.п.) или 28 изображений ежедневно, отправляемых каждым жителем Земли в течение года.

Согласно данным IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, по итогам 2016 года рынок мобильных телефонов в Казахстане показал один из лучших результатов среди других продуктов рынка ИТ. По отношению к предыдущему году в количественном выражении рынок вырос в денежном выражении на 16,1%.

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Таким образом, очевидно, что не учитывать тренд всеобщей «мобильности» экономики нельзя, поэтому нужно было создать продукт, который бы позволил клиенту пользоваться услугами брокерской компании посредством своего телефона.

С чего все начиналось

До 2016 года НПА в области регулирования рынка ценных бумаг предусматривали, что все взаимоотношения между брокером и клиентом, включая основные операции - подачу заявки на покупку/продажу бумаг могут осуществляться только через бумажный документ или документ, подписанный ЭЦП. Это затрудняло развитие каких-либо информационных технологий в этом отношении, т.к. установить ЭЦП на мобильный для рядового пользователя нетривиальная задача.

Но в прошлом году были внедрены новые правила оказания электронных услуг, в которых допускается динамическая идентификация клиентов посредством одноразовых или многоразовых паролей. Это означает, что заказ клиента может быть передан брокеру в электронном виде при условии, что компания провела надлежащие меры идентификации.

Компания «Фридом Финанс» решила остановиться на этом и начала развивать свою мобильную платформу, исходя из того, что это идентификация клиентов будет производиться посредством SMS.

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В марте 2016 года компания запустила торговый терминал tradernet.kz, в котором клиенты компании могут просматривать котировки акций, торгующихся на разных площадках России, Казахстана, Европы, США и Украины. С помощью этой платформы можно подавать заявки на покупку/продажу бумаг на Казахстанской фондовой бирже, а также обучаться трейдингу с помощью демо-счета, который автоматически появляется у клиента после регистрации в платформе. Необходимо отметить и такой фактор, как обмен данными – терминал tradernet.kz взаимодействует с KASE по FIX протоколу, который используют крупнейшие биржи и брокерские компании в мире.

Казалось бы, брокер стал еще ближе: не нужно звонить ему по телефону, писать письмо или высылать сканированный документ со своей подписью. Торговать стало проще и удобнее. Но – есть один минус – нужно все время находиться рядом с компьютером. А что если у человека много дел и все время нужно перемещаться с одного места в другое?

В современном мире у каждого человека мобильный телефон всегда с собой. Он заменяет записную книжку, телефонный справочник, карту города и т.д. Поэтому стало очевидно, что нужно дать возможность клиенту торговать на бирже в нон-стоп режиме, не отрывая его от других дел и не вынуждая его искать компьютер.

В Казахстане уже существовали подобные мобильные приложения, которые позволяли торговать на KASE, однако для их использования нужна электронная цифровая подпись (ЭЦП), получение и установка которой в мобильный телефон требует времени и сил.

Что интересного о приложении?

Авторизация

Для начала нужно скачать приложение в магазине AppStore . Все это совершенно бесплатно и занимает всего пару минут. Приложение называется FFIN Broker.

После того, как вы запустите его, на экране выйдет традиционная страница авторизации, где будет строка для введения логина и пароля для текущих клиентов «Фридом Финанс» и ссылка «Стать клиентом» для тех, кто еще не является клиентом компании.

Если вы клиент, то достаточно ввести тот же логин и пароль, который вы используете для входа в терминал tradernet.kz.

Дело в том, что мобильное приложение тесно интегрировано и является частью торгового терминала и все, что вы видите там по фондовому рынку Казахстана, вы также можете увидеть в приложении и наоборот. С точки зрения реализации и подходов IT проектов – это самый правильный и логичный подход.

Если же вы не клиент компании, то нужно нажать на кнопку вызова «Стать клиентом», вам ответит специалист, который поможет вам открыть брокерский счет посредством платформы tradernet.kz.

Котировки акций

Как только процесс авторизации пройден, вы попадаете на главную страницу. Ключевое отличие от других приложений в том, что у FFIN Broker нет стандартного меню навигации, как все привыкли. Все происходит посредством перехода между экранами.

На экране котировок вы увидите котировки самых ликвидных акций и облигаций на KASE на текущий момент. Если прикоснуться к каждой из них, то всплывут текущие графики торгов по ним – можно посмотреть, как линейные графики, так и свечные. Сроки можно устанавливать самостоятельно: за год, месяц, час, весь период и т.д. Появляется и вся необходимая информация по бумагам: объем торгов, цены открытия, текущая рыночная цена и т.д.

Подобную информацию можно найти по любой другой акции или облигации, торгующейся на KASE, набрав название компании или тиккер в строку поиска. Любой, незарегистрированный пользователей, который скачает приложение, сможет смотреть котировки, но с задержкой в 15 минут.

Раньше, чтобы посмотреть котировки казахстанских бумаг, нужно было заходить на сайт KASE или любой другой сайт, который был бы привязан к бирже. Сегодня это можно сделать с помощью FFIN Broker.

Портфель клиента

Если вы клиент компании, то в приложении можно посмотреть свой текущий портфель: какое количество денег у вас на счету, сколько бумаг, какие позиции сейчас по ним, какова стоимость всего портфеля и т.д., то есть всю необходимую информацию.

Самый важный момент – в приложении можно покупать и продавать ценные бумаги. То есть не нужно звонить брокеру или искать стационарный компьютер. Купить или продать акции можно с помощью телефона!

Если вы хотите сделать заявку, просто нажимаете «Купить» и для вас выводится информация о том, что нужно открыть сессию безопасности, чтобы торговать. К клиенту на телефон приходит SMS для подтверждения идентификации – это стандартная двухфакторная идентификация, такая же как в банках. Таким образом брокер убеждается, что приложением хочет воспользоваться именно клиент компании.

После идентификации, в случае наличия спроса\предложения, сделка сразу же осуществляется, и вы в своем портфеле можете просмотреть результаты совершенной сделки. Точно также можно продать бумаги. Причем как по рыночной цене, так и по любой другой, в соответствии с правилами торгов KASE.

Торговый стакан

В мобильном приложении доступен также и торговый или биржевой стакан финансового инструмента, где отображена история всех сделок по данному инструменту, включая, при наличии сделки клиента.

По словам разработчиков проекта, при реализации FFIN Broker были проанализированы и учтены лучшие аналоги в мире. Текущая версия – это только начало развития продукта – предоставлен базовый функционал для клиента: просмотр портфеля, котировки бумаг, купля/продажа бумаг, просмотр торгов на бирже. Ставка была сделана на максимальное упрощение интерфейса, понятность, доступность и скорость функций.