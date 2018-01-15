Как вели себя валюты развивающихся стран на прошедшей неделе?

На внешнем валютном рынке в период с 5 января по 12 января 2018 года наиболее значимыми событиями были публикация протокола декабрьского заседания Европейского центрального банка, экономические данные по безработице за ноябрь в Еврозоне и росту инфляции в США, комментарии представителей ФРС касательно экономической стабильности США и монетарной политики ФРС.

Эти факторы привели к ослаблению курса доллара США на мировых рынках.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

южноафриканский ранд ослаб на 0,5% (с 12,31 до 12,37) на фоне нарастающего напряжения вокруг главы ЮАР в связи с растратой государственных средств в частных целях лидирующей политической партией «Африканский национальный конгресс»;

индийская рупия ослабла на 0,4% (с 63,37 до 63,64);

турецкая лира ослабла на 0,3% (с 3,74 до 3,75);

индонезийская рупия укрепилась на 0,5% (с 13 416 до 13 353);

бразильский реал укрепился на 0,6% (с 3,23 до 3,21), несмотря на снижение рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга до уровня BB-;

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российский рубль укрепился на 0,6% (с 56,93 до 56,60);

мексиканский песо укрепился на 0,7% (19,18 до 19,04).