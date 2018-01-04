Какая криптовалюта вырастет в 2018 году: Ripple, Dash или Ethereum?

2017 год стал решающим не только для биткоина, но и для других криптовалют – наконец-то их заметило «большинство». По данным компании Finnix Invest, в мире создано около 1 500 криптовалют, однако большинство из них ничего из себя не представляет. Как правило, у трейдеров на слуху пару десятков криптовалют, которые активно торгуются на бирже и имеют некую стоимость. Среди них – Ethereum, Dash, IOTA, Ripple и другие. Мы спросили у аналитиков – какие еще криптовалюты могут вырасти в 2018 году кроме биткоина?

Веселин Петков, аналитик Альпари

Уходящий 2017 год оказался очень насыщенным для криптовалютного рынка. Во-первых, капитализация этого рынка выросла приблизительно в 35 раз (с $16 млрд до $550 млрд), по данным CoinMarketCap. Во-вторых, 2017 год оказался рекордным для рынка ICO – через ICO было собрано почти $5 млрд.

Все это свидетельствует о том, что крипторынок набирает обороты и становится все более и более масштабным и значимым. Думаю, что в 2018 году есть реальный шанс, что рыночная капитализация крипторынка поднимется к $1 трлн, и поэтому предполагаю, что регуляторы по всему миру начнут потихоньку вводить меры в отношении криптовалют.

Сколько средств поступило в ФСМС в 2017 году?

Если 2017 год оказался годом, во время которого регуляторы в основном просто комментировали крипторынок, то 2018 год окажется годом активных действий со стороны государства в отношении криптовалют. Полагаю, что во многих странах могут в 2018 году разработать и внедрить необходимую налоговую базу для криптовалют и, таким образом, эти страны, получается, признают криптовалюты либо в качестве инструмента платежа, либо в качестве финансового актива. Но предполагаю, что в некоторых странах криптовалюты не будут приветствовать – в этих государствах будут всячески пытаться запретить децентрализованные цифровые валюты.

Петр Пушкарев, шеф-аналитик Tele Trade

Из перечисленных криптовалют наиболее интересна концепция эфириума, так как изначально он создан не для спекулятивных целей, в основном, и не с претензией на замену обычных денег, а как инструмент для блокчеин-конструирования, для краудфандинга, со-инвестиций и прочих интересных проектов. И если эти технически полезные функции удастся реализовать Виталику Бутерину и его команде, сохранится интерес банковского сообщества к его технологии, то именно эфириум может стать максимально предсказуемой среди криптовалют и наиболее вменяемой среди всех диких собратьев.

В составе правления Банка ВТБ произошли изменения

Но так или иначе, а биткоин к концу 2017 года посыпался и потянул за собой целый криптообвал. Тот же эфириум с начала декабря успел вырасти более чем вдвое с $385 до $850 фактически, как инструмент недооценный условно по отношению к биткоину - пока тот шёл уверенно к отметке $20 тыс. Но и упал обратно за считанные дни под $500.

Похожие вещи произошли и почти со всей криптой второго эшелона, если можно выразиться так. Это показало и её силу: то, что пока не так дорого, способно и расти, и раздуваться сильнее, давать больше спекулятивной прибыли. Но и показало слабость, так как очевидно, что настроения по всей крипте не могут оставаться изолированными от признанного «лидера отрасли» – биткоина.

Жить в обществе биткоина и быть оторванными от этого общества ни у кого не получается и падать приходится больно вместе с биткоином тоже. Даже самые горячие головы будут это учитывать: вложения во «второй эшелон» крипты будут расти быстрее, чем капитализация биткоина. Но и осторожности инвесторы будут проявлять больше - рассчитывая скорее на диапазонную уже торговлю - в широких, очень широких может быть диапазонах – но не рассчитывая больше на идею неограниченного роста.

Самые ожидаемые IPO 2018 года

На этом фоне могут постепенно набрать популярность через несколько лет идеи, к которым изначально криптосообщество отнеслось максимально скептически, скорее с иронией: имею ввиду официальные криптоюани, крипторубли и прочие нишевые криптовалюты, запуском которых собрались заняться центробанки. Они могут использовать саму блокчейн-технологию в сочетании с какими-то понятно заданными показателями объёма денежной массы, в зависимости от торгового баланса или золотовалютных резервов страны, допустим – и тем самым получить обеспеченную фундаментально параллельную национальную или даже региональную валюту со временем.

Как вариант, даже криптовалюту БРИКС, которая может использоваться в международных расчётах, но не вместо традиционных национальных валют, конечно, не вместо доллара, тенге или рубля, но как валюту-посредник, опираясь на которую мировая валютная система способна будет постепенно видоизмениться, приобрести дополнительные прочные полюса.

Евгений Чекай, глава отдела трейдинга Finnix Invest

Я считаю, следующий год – это год альткоинов. Дело в том, что Bitcoin заметно потерял свою долю среди других криптовалют. BTC Dominance: 43,2%, а летом была свыше 60%. Сейчас есть очень интересные проекты, которые активно продвигают свои технологии в криптоиндустрии. Например, LBRY Credits – платформа для распространения контента, на которой пользователи сами определяют сборы и условия, на которых они готовы делиться своим контентом, используя технологию блокчейн и протокол Bittorrent.

Это децентрализованная платформа для обмена контентом на основе Blockchain, ориентированная на создателей контента (кинорежиссеров, музыкантов, писателей или разработчиков программного обеспечения), которые хотят иметь полный контроль над своими работами.

В проекте отсутствует реклама, корпоративные цензоры, и платформа не берет процент от дохода создателя контента. Нужно подходить к криптовалюте как к технологии с хорошей конкурентоспособностью и сильным маркетингом, а не как к активу, который постоянно растёт лишь спекулятивно. Рынок изменчив, нужно это понимать. Но тот, кто понимает, как всё работает, быстро сможет поменять план своего инвестирования.

Если говорить об альткоинах нельзя пройти мимо их майнинга. На данный момент майнинг является высокорентабельным бизнесом с окупаемостью около 5 месяцев (при текущей сложности и цене криптовалют).

Сергей Полыгалов, шеф-аналитик компании «Аналитика-Онлайн»

Можно смело утверждать, что эра криптовалют только начинается и в ближайшее время спрос на них будет продолжать расти. Криптовалюты будут использоваться не только как спекулятивный инструмент для быстрого заработка, но и как средне- и долгосрочные инвестиционные активы, а также как альтернативное средство платежа. Поэтому на фоне спроса стоимость криптовалют продолжит расти.

Есть еще один момент, который говорит в пользу роста альткоинов. Биткоин на сегодняшний день уже значительно подорожал, что ограничивает спрос со стороны мелких участников рынка – выложить более $15 000 за «монету» достаточно дорого для многих. Майнинг биткоина сокращается, добыть его становится все более трудно и, что немаловажно, затратно.

Альткоины стоят в разы дешевле биткоина, а майнинг более легок, что делает их более привлекательными в сравнении с биткоином, как с точки зрения покупки, так и с точки зрения производства, а относительно низкая цена делает их боле привлекательными с точки зрения инвестиционной доходности.

Вполне уверенно можно говорить, что у криптовалют весьма интересное и долгое будущее.

Автор фото: Wit Olszewski