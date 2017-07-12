Активность на рынке денег выросла на 91,4%

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) отчиталась об основных итогах деятельности за первое полугодие 2017 года.

По итогам первого полугодия 2017 года объем биржевых торгов составил 88,7 трлн тенге, что выше показателей сопоставимого периода прошлого года на 39,5 трлн тенге или 80 %. Рост продемонстрировали рынок операций репо (+22,3 %) и рынок валютного свопа, объем торгов на котором утроился. Рост также был зафиксирован на рынках казахстанских ГЦБ (+31 %) и акций +12,7 %. Снижение показал рынок корпоративных облигаций, который упал на 47,3 %, ценных бумаг инвестиционных фондов на 29 % и спот рынок иностранных валют на 1,9 %.

С начала года Индекс KASE вырос на 22 % и достиг отметки 1 659,9 пунктов, что является. рекордным значением с мая 2011 года. По состоянию на 01 июля 2017 года в системе учета Центрального депозитария числилось 108 445 лицевых счетов, открытых физическими лицами, что на 1 107 счетов больше, чем месяцем ранее.

Рынок акций

На 1 июля в торговых списках Биржи находились акции 122 наименований 104 эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке – акции четырех наименований четырех компаний. В 2017 году в списки Биржи были включены акции пяти компаний – АО "КазАзот", АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life", Ferro-Alloy Resources Limited, АО "АЛАТАУ-ҚҰС", АО "3А-БэстГрупп".

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Капитализация рынка акций выросла с начала года на 295,3 млрд тенге или 2% и достигла 14,6 трлн тенге.

Суммарный объем торгов акциями составил 90,6 млрд тенге и вырос относительно первого полугодия 2016 года на 12,7%, Объем первичного рынка достиг 7,6 млрд тенге (в первом полугодии 2016 года размещений не было), объем вторичного рынка равен 83,0 млрд тенге, что выше результата прошлого года на +3,2% или 2,6 млрд тенге.

В первом полугодии 2017 года рынок размещений был представлен двумя размещениями. В марте прошло SPO АО "БАСТ" (Восточно-Казахстанская обл.), в рамках которого продавец разместил весь запланированный объем акций на общую сумму 1 125,0 млн тенге по цене 30 500 тенге за акцию. Спрос превысил предложение на 3,1%.

В июне текущего года состоялось IPO АО "Банк Астаны" путем подписки на простые акции банка. Акции размещались по цене 1 150 тенге за акцию. Первоначально к размещению было предложено около 2 млн акций, но в связи с переподпиской количество акций к размещению было увеличино до 5,6 млн акций. Спрос превысил первоначальное предложение в 2,6 раза. На 11 июля 2017 года цена акции АО "Банк Астаны" на вторичном рынке установилась на уровне 1 177,98 тенге.

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Наибольший рост среди индексных акций показали акции АО "Народный Банк Казахстана". Их стоимость которых выросла на 46 % или 23,16 тенге до 73,5 тенге за акцию. Акции банка продемонстрировали положительную динамику на фоне завершения сделки по слиянию с АО "Казкоммерцбанк".

На втором месте оказались акции KAZ Minerals PLC, подорожавшие на 41% или 619 тенге до 2 130 тенге за акцию. Рост акций отражает публикацию производственного отчета за первый квартал, согласно которому, производство меди увеличилось на 16 % до 52 тыс. тонн (4К 2016: 45 тыс. тонн) по мере наращивания производства на новых рудниках. Дополнительным положительным фактором является формирование положительного тренда медных котировок с начала мая.

На третьем месте – акции АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", стоимость которых выросла на 19,8% до 18 300 тенге за акцию на фоне благоприятных прогнозов на сырьевом рынке с начала года, а также в связи с переходом компании на схему самостоятельного процессинга нефти, что как ожидается, положительно скажется на показателях маржи по внутренним поставкам.

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В разрезе основных категорий инвесторов наиболее активными были физические лица, на счета которых пришлось 49 % всего оборота акций. Доля брокеров-дилеров составила 25,3 %, на счета банков второго уровня (БВУ) пришлось 2,8 %, на счета других институциональных инвесторов – 4,1 %, доля прочих юридических лиц достигла 18,7 %.

Рынок корпоративных облигаций

Объем допущенного на KASE корпоративного долга снизился на 10% или 808,9 млрд тенге, достигнув отметки 7,5 трлн тенге. Снижение данного показателя произошло за счет делистинга облигаций, срок обращения которых истек.

На 01 июля в торговых списках KASE находились корпоративные облигации 262 наименований 66 эмитентов. За шесть месяцев 2017 года в списки Биржи включены облигации десяти эмитентов – АО "НК "КазМунайГаз", ТОО "Компания Фаэтон", ТОО "Амангельды газ", АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", АО "Банк Развития Казахстана", АО "Эксимбанк Казахстан", ООО "КТЖ Финанс", АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания", АО "Фридом Финанс" и АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".

Объем торгов корпоративными облигациями за шесть месяцев сложился на уровне 101,1 млрд тенге и снизился относительно сопоставимого периода прошлого года на 47,3 % или на 90,8 млрд тенге.

При этом объем размещений в первом полугодии составил 82,3 млрд тенге, что ниже на 52 % относительно аналогичного периода прошлого года.

Рынок ГЦБ

Совокупный объем торгов в данном сегменте составил 437,4 млрд тенге (+31 % или 10,4 млрд тенге относительно первого полугодия прошлого года).

Объем первичного рынка ГЦБ оказался выше в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года на 87,2 % и достиг 340,2 млрд тенге Из них, 304,6 млрд тенге – объем привлечения Министерством Финансов Казахстана. Оставшиеся 35,6 млрд тенге привлекли местные исполнительные органы.

Активность на вторичном рынке снизилась на 36,2 % до отметки 97,2 млрд тенге. Снижение объемов на вторичном рынке связано с меньшей в сравнении с прошлым годом активностью на торгах нотами Нацбанка.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке ГЦБ 47,8 % брутто-оборота пришлось на БВУ, 2,7 % – на брокеров-дилеров, 29,5 % – на других институциональных инвесторов и 20 % освоили другие юридические лица. Доля физических лиц составила 0,04 %.

В сегменте ценных бумаг международных финансовых организаций прошло размещение облигаций Евразийского банка развития, который привлек на KASE 24 мая 15,0 млрд тенге сроком на три года, с доходностью к погашению 10,10 % годовых. По итогам размещения спрос превысил предложение в 2,2 раза. В течение торга котировки варьировали в диапазоне 9,10 – 10,5 % годовых.

Рынок иностранных валют

Объем торгов на спот-рынке сложился на уровне эквивалента 5,3 трлн тенге, что ниже результата аналогичного периода прошлого года на 2 % или 103,8 млрд тенге.

С начала года тенге укрепился по отношению к доллару на 3,4 % до уровня 321,58 тенге за доллар США. Наиболее торгуемым инструментом на валютной площадке KASE остается доллар США, объем торгов которым достиг 16,5 млрд долларов США или 73 %. Объем торгов российским рублем за тенге составил 6,04 млрд российских рублей или 26,6 %, китайским юанем за тенге – 63 млн китайских юаней или 0,3 %, евро за тенге – 36,8 млн евро, что составляет 0,2 % от общего объема торгов иностранной валюты.

Рынок денег (операции репо и валютного свопа)

Совокупный объем торгов на рынке денег достиг 82,6 трлн тенге, увеличившись относительно сопоставимого периода 2016 года на 91,4 % или 39,4 трлн тенге. Сегмент валютного свопа продемонстрировал наибольший рост – в три раза или 32,9 трлн тенге, достигнув отметки 46,8 трлн тенге.

Рост объема в секторе операций репо составил 22,3 % или 6,5 трлн тенге до уровня 35,8 трлн тенге. 87 % от данного объема пришлось на авторепо с ГЦБ, 12,6 % – на авторепо с НЦБ, остальное – на операции прямого репо с НЦБ. В структуре операций отмечается значительное увеличение доли операций прямого репо с НЦБ с 75,4 млрд тенге до 4,5 трлн тенге.

Индикаторы биржевого рынка денег демонстрируют снижение. С начала текущего года ставка TONIA (репо overnight) снизилась на 2,5 пп до 9,64 %. Значение MM_Index снизилось на 0,9 пп до 9,64 % годовых. Ставки денежного рынка снижались вслед за базовой ставкой Национального Банка Республики Казахстан, которая в настоящее время составляет

10,5 % ± 1 % годовых.