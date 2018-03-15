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KASE при поддержке IFC разработали новую методику составления отчетов эмитентов

15.03.2018 12:32   804   0 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

Сегодня топ-менеджеры KASE представили рынку методику по составлению отчета по критериям экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления. Документ был разработан при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC).

Методика позволит эмитентам и инвесторам иначе взглянуть на управление рисками, что, в свою очередь, положительно отразится на инвестиционном климате в стране.

«Когда бизнес развивается, развитие требует вложений. Финансирование бывает нескольких видов – это собственные деньги и деньги привлеченные.

Видов привлечения капитала очень много, но любой инвестор, который инвестирует в компанию должен иметь четкое понимание планов компании, ее целей. Инвесторы становятся более избирательными, а рынки более прозрачными и предлагают для инвесторов новые инструменты. Поэтому чтобы убедить инвесторов, чтобы они оставались с компанией надолго нужно более полно раскрывать информацию об экологической, социальной ответственности и корпоративном управлении», - подчеркнула заместитель председателя правления KASE Наталья Хорошевская.

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Разработчики методики считают, применяя эту методику, компании смогут повысить инвестиционную привлекательность и обеспечить долгосрочное устойчивое фондирование своих проектов.

«В мире существует более 400 инструментов отчетности, из них 65% являются обязательными. При этом 80% обязательных отчетов уже содержать в себе положения по социальным и экологическим рискам. Эта тенденция в ближайшее время, наверное, подойдет к черте 100%. Хорошо, что мы идем вместе с мировыми тенденциями», - отметила координатор проекта IFC по корпоративному управлению в РК Адалят Абдуманапова.

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В настоящее время составление отчетности, согласно новой методике, носит рекомендательный характер для листинговых компаний и членов биржи. Обязательное требование по составлению отчета ESG для листинговых компаний предполагается ввести в 2019–2020 году.

«Всегда что-то новое всегда воспринимается с осторожностью и если не вызывает возмущение, то беспокойство. Но листинговые компании понимают, что внедрение экологической или социальной ответственности предполагает дополнительные затраты, как финансовые, так и трудовые. Но задумываться об этих стандартах надо до того, как случаются экологические или социальные проблемы», - прокомментировал Виктор Литвинов, директор департамента мониторинга KASE.

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Кроме того, использование методики будет способствовать реализации «Целей устойчивого развития ООН» в Казахстане.

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