КазАгро обещает вернуть все 60 млрд тенге, взятые из Госфонда

Национальный управляющий холдинг «КазАгро» прокомментировал выкуп облигаций «КазАгро» на сумму 60 млрд тенге из средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС), о котором сообщил министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

«В Казахстане существует давние проблемы с обеспечением фундаментальных источников экономического роста, одной из которых является предоставление долгосрочной ликвидности. На текущий момент этими источниками могут служить средства Национального фонда, Единого накопительного пенсионного фонда и Государственного фонда социального страхования. Эти средства могут быть использованы для развития казахстанской экономики.

Отметим, что «КазАгро» предоставляет займы сельхозтоваропроизводителям в тенге. Поскольку аграрная отрасль страны требует долгосрочного тенгового финансирования, ГФСС может стать одним из крупнейших инвесторов в Казахстане, обладающим долгосрочными финансовыми ресурсами. В данное время инвестирование агросектора через госкомпании является наиболее оптимальным вариантом.

Национальный управляющий холдинг «КазАгро» никогда не нарушал принятые на себя обязательства. Это относится как к средствам, выделяемым Правительством РК, так и привлеченным на зарубежных рынках капитала. К примеру, в период с 2013 по 2017 годы из Республиканского бюджета на финансирование весенне-полевых и уборочных работ Холдингу выделено более 273 млрд тенге. Весь объём денежных средств своевременно возвращен в бюджет.

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Также Холдинг своевременно и в полном объеме выплачивает вознаграждения мажоритарным держателем облигаций Холдинга - АО «Единый накопительный пенсионный фонд», что с момента обращения облигаций (29.12.2014 года) составило порядка 31,6 млрд тенге. Миноритарным держателям облигаций Холдинг также, в полном объеме и в срок, выплатил вознаграждение порядка 457 млн тенге», говорится в сообщении пресс-службы Холдинга.

Также сообщается, что привлекаемые из ГФСС средства «КазАгро» предполагает направить на интервенцию на зерновом рынке через АО НК «Продкорпорация».

Внешний рейтинг Холдинга «КазАгро», согласно агентствам Fitch и Standard and Poors составляет (BBB-) и (BB-) соответственно. Это отражает достаточно надежный уровень платёжеспособности компании. «КазАгро» соответствует требованиям к эмитентам, предъявляемым Правительством РК и Национальным Банком для инвестирования средств ГФСС.