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Казахстан и США смогут обмениваться данными о зарубежных счетах своих граждан

12.09.2017 10:35   685   0

Министр финансов РК Бахыт Султанов и посол США в РК Джордж Крол 11 сентября в Астане подписали соглашение о совершенствовании международной налоговой дисциплины.

Теперь Правительства США и РК смогут обмениваться данными и зарубежных счетах своих граждан.

Как пишет Today.kz, документ закрепит договоренности двух стран по совершенствованию международной налоговой дисциплины.

Одна из главных целей соглашения – обеспечить соблюдение американского закона "О налогоообложении иностранных счетов" (FATCA), который направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов со стороны налогоплательщиков США, имеющих счета за рубежом. После подписания документа финансовые учреждения Казахстана начнут предоставлять информацию о финансовых счетах, держателями которых являются налогоплательщики США, или о юридических лицах Казахстана, в которых налогоплательщики США имеют существенную долю участия.

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"Начатая США глобальная инициатива по обмену данными о зарубежных счетах, о движении денег американских граждан и компаний привела к проведению большой работы. По сути, это создание глобальной сети обмена информацией, которая позволяет не только США получать информацию о счетах, но и мы "зеркально" будем получать данные", - отметил Бахыт Султанов.

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В свою очередь, посол США подчеркнул, что документ является одной из составляющих партнерства двух стран.

"Я полностью согласен со словами министра по этому соглашению. Это еще один пример стратегического партнерства между Казахстаном и США. Также это элемент борьбы с глобальной преступностью, компаниями или лицами, которые скрывают свои действия в офшорах", - сказал Джордж Крол.

Напомним, законопроект FATCA был принят США в 2010 году. Он направлен на борьбу с уклонением американских граждан и резидентов от уплаты налогов.

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