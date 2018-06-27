Казахстан может в ближайшие 2-4 года достичь роста ВВП в 5%

Руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) Марк Хортон считает, что Казахстан может достичь темпов роста ВВП в 5% в ближайшие 2-4 года.

«Уровень роста, который в настоящее время имеет место быть, достаточно адекватный – 4-4,5%. Это, в принципе, неплохо. Наверное, сложнее будет Казахстану достичь темпов экономического роста периода 2000-2007 годов, когда темпы экономического роста были 7,5% и даже больше, потому что то время, наверное, было уникальным. Очень много нефтяных ресурсов разрабатывалось плюс все инвестиции шли в Астану, очень много государственных инвестиций было», - сказал он на встрече с журналистами 27 июня.

«Поэтому рост 4-4,5% хорошо, но рост 5% было бы еще лучше. Поэтому структурные реформы, инициатива «Один пояс – Один путь» и укрепление, и совершенствование деятельности банковского сектора и финансового сектора могут обеспечить такие темпы экономического роста», - добавил он, отметив, что Казахстан может достичь темпов роста ВВП в 5% в ближайшие 2-4 года.