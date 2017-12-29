Казахстан направит $650 тысяч странам Карибского бассейна и мусульманам рохинджа

Казахстан направит гуманитарную помощь на общую сумму $650 тысяч государству Антигуа и Барбуда (КАРИКОМ) и мусульманам рохинджа Мьянмы в Бангладеш, сообщается на сайте Информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Әділет».

Как сообщалось ранее, Казахстан выделит в качестве официальной гуманитарной помощи мусульманам рохинджа Мьянмы в Бангладеш $500 тысяч

Кроме того, согласно введенным Правительством РК постановлениям, Казахстан направит официальную гуманитарную помощь в связи с разрушительными ураганами государству Антигуа и Барбуда в размере $50 тысяч и КАРИКОМ - $100 тысяч.

Для этих целей Минфин выделил средства Министерству иностранных дел РК из чрезвычайного резерва Правительства РК.

Как отмечается, эти средства были предусмотрены в республиканском бюджете на 2017 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Казахстана и других государств.