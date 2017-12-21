Казахстан не стремится к "мягкому" налогообложению

В PwC представили результаты исследования Paying Taxes 2018, по оценке системы налогообложения в котором Казахстан занял 50-е место. По словам представителя PWC Казахстан не стремится попасть в топ-10 стран рейтинга, поскольку все эти страны - офшоры.

Компания PwC представила исследование Paying Taxes 2018, проведенное совместно со Всемирным банком, в котором представлены сравнительные данные по ряду показателей, оценивающих системы налогообложения различных стран с точки зрения стандартизированной компании - среднестатистической организации, не занимающейся недропользованием. Исследование представлено аналитикой по 190 странам, Казахстан занял в рейтинге 50-е место.

Среди показателей исследования приведены общая налоговая ставка; время, необходимое для соблюдения требований; количество платежей. Также исследование анализирует возврат НДС и корректировку декларации по КПН после сдачи налоговой отчетности.

Перспективы и результаты

По результатам исследования общая налоговая ставка Казахстана сохранилась на уровне предыдущего года и составила 29,2%. Этот показатель представляет собой удельный вес налогов и взносов в прибыли компании. Это значение ниже среднего в сравнении со странами Центральной Азии и Восточной Европы (33,4%) и ОЭСР (40,5%).

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Как рассказала партнер по налоговым и юридическим услугам PwC Казахстан Елена Каева, исследование проводилось в течение 12 лет, отметив, что рейтинг влияет на показатель Doing Business, который имеет существенное значение для иностранных инвесторов. «Инвестировать легче в ту экономику, которая дает возможность работать бизнесу», - говорит она.

Помимо этого, рейтинг может помочь Казахстану попасть в 30-ку лучших, при учете тех изменений, которые приняты в новом налоговом кодексе. «Положа руку на сердце, мы (Казахстан – ред. Къ) не стремимся в первые 10 стран, потому что это все оффшоры», - подчеркнула г-жа Каева.

Спикер добавила, что Казахстан не позиционирует себя как оффшор, поэтому наиболее интересными в рейтинге видятся места с 11 до 30, подчеркнув, что Казахстан ни для кого не является оффшором.

В первую десятку вошли ОАЭ, Катар, Гонконг, Ирландия, Бахрейн, Кувейт, Сингапур, Дания, Новая Зеландия, Маврикий. Казахстан расположился между Словакией (49-е место) и Польшей (51-е место).

Как оценивается страна

Поясним, что текущий анализ формируется на данных за 31 декабря 2016 года, то есть рейтинг за 2018 год построен на законодательстве 2016 года. Таким образом, новый Налоговый кодекс реально повлияет на рейтинг Paying Taxes только в 2020 году.

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Г-жа Каева дополнительно рассказала, что чем выше рейтинг по налогообложению, тем лучше рейтинг по Doing Business Казахстан в целом. «Налоговая администрация очень прислушивается к исследованию Всемирного банка и пытается принимать меры для того, чтобы повысить рейтинг Казахстана», - отметила она.

По ее словам, у министерства государственных доходов имеется определенный KPI для улучшения позиций Казахстана. Для этого изучается лучший опыт других стран, наиболее прогрессивные изменения, с целью дальнейшего внедрения подобных практик в Казахстане.

«Рейтинг Казахстана улучшается из года в год. В принципе, налоговая администрация Казахстана изучает это исследование, предпринимает определенные действия, шаги для того, чтобы как внести изменения в законодательство, так и для того, чтобы улучшить администрирование, внедрить какие-то электронные возможности», - поделилась она.

Позитивные изменения

Среди основных изменений, которые были внесены в новый Налоговый кодекс, г-жа Каева отметила послабление в налогообложении для недропользователей и горнорудных компаний, введение принципа невиновности налогоплательщика и принцип добропорядочности. Помимо этого, уже применяются и другие благоприятные нововведения.

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«Самые позитивные вещи заключается в том, что у нас, по большому счету, налоговый кодекс, налоговая нагрузка не такая высокая была и сегодня она не такая высокая. Вся проблема заключалась в налоговом администрировании», - поясняет г-жа Каева.

Внедряются инициативы по электронному документообороту, который сокращает время на «ручные действия», а кроме этого уменьшает количество негативных моментов, возникающих при личной работе с налоговым комитетом и инспекторами. Также обсуждается создание электронного виртуального склада, который будет связан с таможней и электронными счетами фактурами, что позволит одновременно нескольким пользователям иметь доступ к документу.

Г-жа Каева рассказала, что новый налоговый кодекс даст «по крайней мере, несколько существенных послаблений именно для недропользователей», налогообложение в Казахстане для которых достаточно сложное.

«У них очень много налогов, которые необходимо рассчитывать, уплачивать. Они зависят от мировых цен, там волатильность такая существенная. Сейчас в новом налоговом кодексе налоговики предложили ввести альтернативный фиксированный платеж для недропользователей», - поделилась она. Также позитивные тренды наблюдаются для сектора нефти и газа и в горнорудной индустрии. Это также имеет значение и для потенциальных инвесторов.

«Опять таки, в связи с огромной волатильностью цен на нефть, естественно, иностранные инвесторы сомневаются в какую экономику вкладывать и поэтому это делается и для того, чтобы привлекать иностранных инвесторов», - добавила г-жа Каева.

Кроме этого, по словам спикера, в новом налоговом кодексе ввели принцип добропорядочности, а также принцип невиновности налогоплательщика. «Никогда такого не было. Теперь сам налоговый инспектор должен будет доказывать, что компания что-то нарушила», - резюмировала она.