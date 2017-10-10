Казахстан остается лидером антирейтинга среди стран СНГ по росту цен

В августе текущего года практически все страны СНГ* зафиксировали сезонное снижение цен на основные потребительские товары и услуги - кроме Казахстана и Азербайджана. В Азербайджане инфляция составила 0,2% по отношению к июлю текущего года, в Казахстане - 0,1%.

При этом в Казахстане рост цен продолжается уже 2 года и 2 месяца, последнее месячное снижение показателя было зафиксировано в июне 2015 года (-0,1%).

В этом плане Казахстан - лидер антирейтинга, в Азербайджане дефляционные процессы на потребрынке фиксировались недавно, в июне текущего года.

Наиболее существенно товары и услуги в августе 2017 года подешевели по сравнению с предыдущим месяцем в Беларуси - сразу на 0,8%.

* Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Украина

Экономики стран СНГ в большинстве своем импортозависимые, на инфляционные процессы внутри государства давит ситуация с обменным курсом валют.

В этом году валюты практически всех стран-участниц СНГ показывали укрепление по отношению к доллару США - кроме Таджикистана и Казахстана. Стоимость доллара США к таджикскому сомони к концу августа по сравнению с началом году выросла на 11,8%, к казахстанскому тенге - слабее, на 0,4%.

Золотовалютные резервы Казахстана в сентябре сократились на 1,7%

Наибольшее укрепление в течение этого года в СНГ показал молдавский лей, укрепившийся на 10,6%.

Однако, по заявлениям официальных лиц, эффект девальвации нацвалюты на рост цен на основные товары и услуги в Казахстане в этом году значительно ослабел, если сравнивать с ситуацией в прошлом году. В частности, основной рост показывает стоимость непродовольственных товаров, в то время как цены на продовольственные товары и услуги либо увеличиваются умеренно, либо снижаются.

Как заявил на прошедшей неделе на заседании правительства РК глава Нацбанка Данияр Акишев, опережающий рост цен на непродовольственные товары может являться следствием отложенного эффекта девальвации в результате отложенного спроса. По его словам, одним из драйверов повышения непродовольственных цен является рост потребительского кредитования.