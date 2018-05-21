Казахстан займет у МБРР $67 млн на развитие образования

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделит Казахстану займ в размере $67 млн на развитие образования в стране. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

«Мы обсуждали займ, который получит МОН РК на развитие среднего образования, и в ближайшем будущем планируется рассмотрение законопроекта по ратификации этого соглашения. В целом планируется, что мы получим займ на 17 лет, при этом срок льготного погашения - 5,5 лет», - сообщил вице-министр образования и науки РК.

Асхат Аймагамбетов также подчеркнул, что МББР выделяет Казахстану $67 млн. В свою очередь, Казахстан к 2034 году должен будет вернуть $85 млн.

По его словам, займ предполагает 3 компонента.

«Очень важный для нас компонент направлен на развитие инклюзивного образования. Вы знаете, что в стране более 100 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, есть необходимость для издания специальных книг - для слабовидящих, со шрифтом Брайля. Здесь и вопросы открытия специальных центров инклюзивного образования, повышение квалификации дефектологов, специальных преподавателей - все эти задачи будут решаться в рамках данного займа», - пояснил он.

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По его словам, предполагается, что 5,4 тыс. казахстанских школ будут оснащены специальным оборудованием (интерактивные доски, компьютеры), таким образом, «за счет средств этого займа 62% школ будут обеспечены этим оборудованием».

«Переподготовка учителей проводится уже сейчас, но это не является первостепенной задачей данного займа. Целью данного проекта, в том числе, является уменьшение разрыва в качестве образования между сельскими и городскими школами, все вышеперечисленные мероприятия направлены как раз на решение этой задачи», - добавил он.