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Казахстан занял 40-е место в рейтинге стран по международным резервам

29.05.2018 11:22   470   0

Валовые международные резервы Казахстана за год увеличились на 7% до $32 млрд. Это на 6,7% больше, чем годом ранее ($29,8 млрд). Об этом сообщает Finprom.kz.

Международные резервы состоят из золота - 41,9% или $13,3 млрд и активов в свободно конвертируемой валюте (СКВ) - 58,1% или $18,5 млрд. Золотые резервы страны за год увеличились на 20,8%, в тоже время активы в СКВ сократились на 1,6%.

С учетом активов национального фонда РК в иностранной валюте, валовые международные резервы составляют $90,7 млрд, из которых к активам НФ РК относятся $58,9 млрд. При этом активы фонда сокращаются с сентября 2014 года с переменным ростом. Суммарно, с пикового значения в $77,2 млрд, активы фонда сократились (за период август 2014 - апрель 2018) на 23,8%, или $18,4 млрд.

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Чистые международные резервы составили $31,3 млрд, что равно 98,4% от валовых международных резервов. Объемы чистых международных резервов в последние 5 лет растут из года в год. Совокупный прирост составил $5,4 млрд или 20,8%.

Утренняя сессия: тенге укрепился

По версии Всемирного банка (2016) Казахстан находится на 47-ом месте ($29,6 млрд) в мировом рейтинге стран по запасам международных резервов.

Ближайшие три страны, находящиеся впереди Казахстана: Нигерия - $30 млрд, Катар - $31,9 млрд и Бангладеш - $32,3 млрд. Ближайшая страна после Казахстана - Венгрия, с объемом резервов в $25,8 млрд.

В то же время, по версии Международного валютного фонда по данным января 2018 года Казахстан находится на 40-й строчке ($31,3 млрд) во всемирном рейтинге.

В ТОП-5 стран по размерам международных резервов входят: Китай - $3,5 трлн, Япония - $1,3 трлн, страны Еврозоны - $865,7 млрд, Швейцария - $836,7 млрд, Саудовская Аравия - $494,5 млрд.

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За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    113

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    103

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    301

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    10

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$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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