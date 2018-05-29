Казахстан занял 40-е место в рейтинге стран по международным резервам

Валовые международные резервы Казахстана за год увеличились на 7% до $32 млрд. Это на 6,7% больше, чем годом ранее ($29,8 млрд). Об этом сообщает Finprom.kz.

Международные резервы состоят из золота - 41,9% или $13,3 млрд и активов в свободно конвертируемой валюте (СКВ) - 58,1% или $18,5 млрд. Золотые резервы страны за год увеличились на 20,8%, в тоже время активы в СКВ сократились на 1,6%.

С учетом активов национального фонда РК в иностранной валюте, валовые международные резервы составляют $90,7 млрд, из которых к активам НФ РК относятся $58,9 млрд. При этом активы фонда сокращаются с сентября 2014 года с переменным ростом. Суммарно, с пикового значения в $77,2 млрд, активы фонда сократились (за период август 2014 - апрель 2018) на 23,8%, или $18,4 млрд.

Чистые международные резервы составили $31,3 млрд, что равно 98,4% от валовых международных резервов. Объемы чистых международных резервов в последние 5 лет растут из года в год. Совокупный прирост составил $5,4 млрд или 20,8%.

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По версии Всемирного банка (2016) Казахстан находится на 47-ом месте ($29,6 млрд) в мировом рейтинге стран по запасам международных резервов.

Ближайшие три страны, находящиеся впереди Казахстана: Нигерия - $30 млрд, Катар - $31,9 млрд и Бангладеш - $32,3 млрд. Ближайшая страна после Казахстана - Венгрия, с объемом резервов в $25,8 млрд.

В то же время, по версии Международного валютного фонда по данным января 2018 года Казахстан находится на 40-й строчке ($31,3 млрд) во всемирном рейтинге.

В ТОП-5 стран по размерам международных резервов входят: Китай - $3,5 трлн, Япония - $1,3 трлн, страны Еврозоны - $865,7 млрд, Швейцария - $836,7 млрд, Саудовская Аравия - $494,5 млрд.