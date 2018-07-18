Казахстанцам могут запретить хранить дома более 12 млн тенге

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Мади Такиев рассказал, что с 1 января 2020 года декларировать свои доходы будут все совершеннолетние граждане и несовершеннолетние, которые владеют имуществом или долями участия.

«По наличным. Вы показываете все наличные средства, которые вы храните дома. Но если сумма больше 500 МЗП (это порядка 12 млн тенге), вы должны будете открыть расчетный счёт в банке и ваши деньги должны быть там. Вы должны будете показать, что в банке на расчетном счете у вас такая-то сумма», - рассказал МИА «Казинформ» заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Мади Такиев.

По его словам, на сегодняшний день вся законодательная база, которая была необходима, уже прописана. В новом Налоговом Кодексе все те нормы, которые касаются всеобщего декларирования, нашли свое отражение. Целью внедрения данной системы являются, в первую очередь, эффективный контроль доходов и имущества физических лиц, а также борьба с теневой экономикой и коррупцией.

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Как сообщил спикер, по предварительным данным, в 2020 году количество лиц, которые будут сдавать декларацию, составит 12,9 млн человек: в том числе городского населения 7,4 млн человек и сельского – 5,5 млн человек.

Мади Такиев отметил, что мерой наказания станут предупреждение в случае первого нарушения и привлечение в административной ответственности в случае повторного нарушения. Максимально возможный штраф – 50 МРП.

Кроме того, в декларациях нужно будет указывать имущество, которое находится на праве собственности, в том числе квартиры, машины, вклады в банках, наличность, также в документе будет отражаться кредиторская, дебиторская задолженность. Представлять декларацию с 1 января 2020 года должны будут: совершеннолетние граждане Казахстана, в том числе оралманы и те, кто имеет вид на жительство, несовершеннолетние, которые имеют имуществом или долями участия, иностранцы при наличии имущества на территории РК.

«Источники доходов подтверждать не надо. В дальнейшем мы будем всех мониторить», - добавил Мади Такиев.