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Казахстанцы активно скупают доллар, забыв про евро и рубль

26.09.2017 09:39   1434   0

Расходы населения на приобретение наличной иностранной валюты (доллар США, российский рубль, евро) в августе 2017 года составили 313,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

В структуре данных расходов основной объем был направлен на покупку долларов США (93%), на долю российского рубля и евро пришлось 1,5% и 5,5%, соответственно. По сравнению с предыдущим месяцем расходы на приобретение наличной иностранной валюты увеличились на 59,6%, при этом расходы на покупку долларов США увеличились в 2,2 раза, расходы на покупку рублей и евро снизились на 89% и 3%, соответственно. 

За январь-август текущего года расходы (нетто) на приобретение наличной иностранной валюты составили 1,4 трлн тенге (на доллар США – 66%, на российский рубль – 24%, на евро – 10%). Данный объем сопоставим с показателями соответствующих периодов предыдущих лет (среднее значение за 2012-2015 годы – 1,5 трлн тенге), за исключением 2016 года. 

Эксперты прогнозируют 344,5 тенге за доллар США к концу 2017 года...
Brent на уровне $53,9 за баррель, 344,5 тенге за доллар США и 5,8 тенге за российский рубль прогнозируют эксперты к концу текущего года...

По мнению экспертов регулятора, спрос на наличную иностранную валюту обусловлен необходимостью оплаты личных расходов физических лиц (туристские поездки за границу, денежные переводы за рубеж, диверсификация сбережений), потребностями отдельных категорий малого предпринимательства, ведущего, в основном, торговую деятельность.

Данияр Акишев: "Люди, которые сейчас покупают валюту, будут в проигрыше"

Также в августе на рост объемов приобретения наличной иностранной валюты также повлияло повышение девальвационных ожиданий.

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7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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