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Казахстанцы должны по кредитам 5,5 трлн тенге

28.06.2018 10:56   1142   0

По состоянию на 1 июня 2018 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц составила 5,5 трлн тенге, увеличившись относительно предыдущего месяца на 0,7%. Об этом сообщает пресс-служба Первого кредитного бюро.

По сравнению с началом года рынок вырос на 4,9%. Количество открытых кредитных контрактов составило более 10 млн единиц.

Также Первое кредитное бюро запустили сервис оценки заемщиков с российской компанией SCORISTA. В рамках продукта кредитным организациям предлагается уже готовое кредитное решение по заемщику с предоставлением профиля заемщика и рекомендаций «одобрено»/«отказано», высокая предсказательная сила скоринга в сегменте МФО и небанковского кредитования (до 93%), а также денежная гарантия результата.

Положительный опыт решения позволяет гарантированно увеличивать доходность кредитного портфеля на 40% за 1-3 месяца использования.

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«В продуктовой линейке ПКБ это 12-ая скоринговая карта. При этом для нас опыт Scorista ценен с точки зрения предоставления не просто скоринга, а готового кредитного решения для наших клиентов. По сути, мы уже не просто кредитное бюро, а целый комплекс риск-менеджмента на аутсорс. И на данном этапе мы в большей степени ориентировали продукт для МФО и кредитных организаций небанковского кредитования. Продукт адаптирован под Казахстан. Обработка и хранение данных производится в ПКБ», - говорит генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

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Передача решений осуществляется по API или через WEB-интерфейс, поэтому отсутствует необходимость установки какого-либо стороннего ПО.

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«Рынок небанковского кредитования Казахстана показывает удивительную динамику роста, но такой рост всегда сопровождается рисками. Мы уверены, что наши технологии позволят кредитным организациям минимизировать эти риски и за счет этого предлагать заемщикам более выгодные займы», - рассказала генеральный директор и основатель компании SCORISTA Мария Вейхман.

Справка:

Первое кредитное бюро Казахстана было организовано с целью формирования более прозрачных отношений между заемщиками и финансовыми организациями. Поставщиками информации в бюро является более 300 организаций. В базе данных ПКБ насчитывается свыше 40 млн контрактов. Алматинский офис ПКБ является центральным офисом Ассоциации поставщиков кредитной информации Евразии.

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