Казахстанцы не смогут открыть депозит в банке при налоговой задолженности

Жители Казахстана не смогут открыть депозит, если у них имеется налоговая задолженность. Об этом сообщает Евразийский Банк в Facebook.

«Уважаемые клиенты! По требованию Налогового кодекса РК с 1 июля 2018 года банки не могут открывать депозиты, текущие или карточные счета казахстанцам, у которых есть налоговая задолженность и задолженность по социальным платежам», - говорится в сообщении.

Отметим, что наличие задолженности можно проверить по ИИН на сайте комитета государственных доходов.

Как сообщалось ранее, в Астане более 70 тыс. граждан не платят налоги и штрафы, а каждый десятый казахстанец не может покинуть страну из-за неуплаты налогов.

В ведомстве отмечают, что был наложен арест порядка 1 000 неплательщикам налогов, что привело к срыву вылета. Чтобы неприятная ситуация не возникала перед самым вылетом, специалисты советуют заранее проверить все свои долги и не допускать нарушения налогового законодательства Республики Казахстан.

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