Казахстанцы потеряли 800 млн тенге из-за участия в финансовых пирамидах

Сегодня в ходе пресс-конференции и.о. заместителя Управления профилактической работы и контроля Комитета госдоходов Ерден Жума сообщил о результатах борьбы с финансовыми пирамидами в Казахстане.

По его информации, в 2017 году было зарегистрировано 11 уголовных дел, из которых 10 были направлены в суд. Сумма установленного ущерба по ним составила свыше 800 млн тенге.

«Есть преступления данного формата, которые относятся к тяжким преступлениям. И срок лишения свободы за это может составить от 5 до 12 лет», - добавил он.

По словам спикера, Комитет государственных доходов РК может передать деятельность по борьбе с финансовыми пирамидами в органы внутренних дел.

«С учетом того, что наша служба носит более экономический характер, нами сейчас прорабатывается вопрос, чтобы финансовыми пирамидами занимались органы внутренних дел. Конечно, при поступлении каких-либо сведений мы тоже будем заниматься и тоже будем выявлять эти преступления по согласованию», - сказал Ерден Жума.

Отметим, в отношении организованных преступных групп Служба экономических расследований КГД РК рассмотрела 58 уголовных дел, из которых 48 окончены производством. С санкции суда арестовано имущество на сумму 2 млрд тенге.

Чаще всего подделывается купюра номиналом в 2 тысячи тенге

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН