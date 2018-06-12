Казахстанцы потратили более 165 млрд тенге на новые авто

За 5 месяцев 2018 года казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей более 165 млрд тенге, сообщает пресс-служба Союза «КазАвтоПром».

«По итогам января-мая текущего года официальными дилерами было реализовано 20 620 автомобилей, что на 40,4% выше результата годичной давности. В отчетный период казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 165,2 млрд тенге ($507,3 млн), что на 40,7% выше аналогичного показателя 2017 года», - отмечается в распространенном сообщении.

Как отмечается в письме, сбыт по итогам мая 2018 года (4 993 единицы) превзошел прошлогоднее значение на 36,3%. Объем рынка в стоимостном выражении по результатам месяца достиг 44,3 млрд тенге ($133,1 млн), превысив показатель годичной давности на 47,2%.

10 901 автомобиль (52,9%) из числа реализованных по итогам отчетного периода пришелся на импорт, 9 719 покупателей (47,1%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам 5 месяцев возглавляет Lada: за январь-май 2018 года на территории республики продано 4 695 автомобилей российской марки.

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Сбыт моделей Toyota составил 4 162 единицы. Третью позицию занял Hyundaiс показателем 2 638 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают Ravon (1675 ед.) и GAZ (1079 ед.). В TOP-10 наиболее успешных марок вошли также KIA (1027 ед.), Nissan (692 ед.), Renault (518 ед.), JAC (506 ед.) и Volkswagen (495 ед.).