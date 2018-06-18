Казахстанцы стали меньше помогать родственникам

Щедростью казахстанцы не отличаются: на алименты и материальную помощь родственникам уходит менее 3% расходов населения. Более того, за год объем затрат сократился на 9%. Об этом сообщает Finprom.kz.

По данным комитета ститистики МНЭ РК, расходы одного среднестатистического казахстанца в первом квартале 2018 года составили 148,3 тыс. тг - это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года - 133 тыс. тг.

Самый высокий уровень среднедушевых расходов сохраняется в обеих столицах - Алматы: 218 тыс. тг и Астане - 184,7 тыс. тг. Также в ТОП-3 попала Карагандинская область, жители которой в среднем тратят по 182,6 тыс. тг.

В тоже время, наибольший процентный рост расходов на душу населения зафиксирован в СКО - на 19,3% с 131 до 156,3 тыс. тг. в Карагандинской и Жамбылской областях прирост расходов составил 17,8% и 17,5% соответственно.

Основной статьей расходов населения остаются потребительские траты, состоящие из расходов на продовольственные и непродовольственные товары и платные услуги. Совокупная доля потребительских расходов в I квартале текущего года составила 93,2% или 138,2 тыс. тг.

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Второй по значимости статьей расходов является погашение кредита и долга - 4,2% (6,2 тыс. тг) от общей суммы всех расходов (I кв. 2017 - 5,5 тыс. тг). Меньше всего казахстанцы тратят на материальную помощь родственникам, знакомым, а также на алименты и на налоги, платежи и иные выплаты - 2,6% или 3,9 тыс. тг. (I кв. 2017 - 4,3 тыс. тг).

За год больше всего выросли потребительские расходы - на 12,2% (15 тыс. тг) и расходы на погашение кредита и долга - 12,1% (671 тг).

В многолетней динамике средние расходы на душу населения росли на 4-10% в год. За последние 5 лет расходы казахстанцев увеличились на 168,4 тыс. тг. (44%). А по итогам 2017 года на 48,8 тыс. тг или 9,7%.

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