Валюта нал
USD 338.00 338.60
RUB 5.36 5.40
EUR 391.50 392.17
Валюта бирж
USD/KZT
336.39
+0.000%
EUR/KZT
390.28
+0.000%
RUB/KZT
5.36
+0.000%
EUR/USD
390.28
+0.000%
EUR/CHF
390.28
+0.000%
EUR/JPY
390.28
+0.000%
GBP/USD
446.73
+0.000%
USD/CHF
336.39
+0.000%
USD/JPY
336.39
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
336.39 390.28 5.36
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1026
-0.015%
Жилье Астана
978
-0.018%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Казахстанцы стали меньше помогать родственникам

18.06.2018 09:43   1877   0

Щедростью казахстанцы не отличаются: на алименты и материальную помощь родственникам уходит менее 3% расходов населения. Более того, за год объем затрат сократился на 9%. Об этом сообщает Finprom.kz.

По данным комитета ститистики МНЭ РК, расходы одного среднестатистического казахстанца в первом квартале 2018 года составили 148,3 тыс. тг - это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года - 133 тыс. тг.

Самый высокий уровень среднедушевых расходов сохраняется в обеих столицах - Алматы: 218 тыс. тг и Астане - 184,7 тыс. тг. Также в ТОП-3 попала Карагандинская область, жители которой в среднем тратят по 182,6 тыс. тг.

В тоже время, наибольший процентный рост расходов на душу населения зафиксирован в СКО - на 19,3% с 131 до 156,3 тыс. тг. в Карагандинской и Жамбылской областях прирост расходов составил 17,8% и 17,5% соответственно.

Есть ли лекарство против интоксикации банковской системы Казахстана?...
Начиная с 2008 года, проблема стрессовых, токсичных для экономики активов, является одной из самых насущных для Казахстана, правительство и Национальн...

Основной статьей расходов населения остаются потребительские траты, состоящие из расходов на продовольственные и непродовольственные товары и платные услуги. Совокупная доля потребительских расходов в I квартале текущего года составила 93,2% или 138,2 тыс. тг.

Тенге активно падает на фоне снижения нефти

Второй по значимости статьей расходов является погашение кредита и долга - 4,2% (6,2 тыс. тг) от общей суммы всех расходов (I кв. 2017 - 5,5 тыс. тг). Меньше всего казахстанцы тратят на материальную помощь родственникам, знакомым, а также на алименты и на налоги, платежи и иные выплаты - 2,6% или 3,9 тыс. тг. (I кв. 2017 - 4,3 тыс. тг).

За год больше всего выросли потребительские расходы - на 12,2% (15 тыс. тг) и расходы на погашение кредита и долга - 12,1% (671 тг).

В многолетней динамике средние расходы на душу населения росли на 4-10% в год. За последние 5 лет расходы казахстанцев увеличились на 168,4 тыс. тг. (44%). А по итогам 2017 года на 48,8 тыс. тг или 9,7%.

Фото: Shutterstock

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    334

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    175

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    214

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    449

Цифра дня
18 261 000
человек
составляет численность населения Казахстана
Цитата дня
Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Есть три момента: надо быть организованным, работать и получать радость от своей работы
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное