Казахстанцы сдают все меньше долларов в обменники

Объем долларов США, проданных населением обменным пунктам за 2017 год, составил 5,9 млрд USD, что на 21,2% ($1,6 млрд) меньше, чем в 2016 году. Казахстанцы сдают в обменники все меньше долларов второй год подряд: годом ранее объем уменьшился на 19,9% ($1,8 млрд).

По евро ситуация иная - их обменники выкупили у населения в большем объеме, чем годом ранее: +3,6% (16,4 млн евро), до 471 млн евро. Ранее объем евровалюты, купленной обменными пунктами, сокращался два года подряд - в 2016 на 19,8% (112,2 млн евро), в 2015 - на 2,6% (15,1 млн евро).

Рублей за 2017 год было сдано в обменники на 8,7% (3,9 млрд рублей) больше, чем годом ранее - 48,6 млрд рублей. Годом ранее также наблюдался прирост - на 1,3% (578,3 млн рублей).

Объем долларов, сданных населением в обменные пункты, сократился в 15 из 16 регионов РК.

Активнее всего расставались с американской валютой алматинцы - $2,9 млрд, на 9% ($287,4 млн) меньше, чем в 2016 году. Доля от РК при этом выросла с 42,7% до 49,4%.

На втором месте находится Астана - $1 млрд, что на 30,7% ($447,7 млн) меньше, чем в прошлом году. Доля от РК сократилась с 19,5% до 17,2%.

Рост отмечен только в ЮКО - на 0,2% ($1,1 млн), до $481,6 млн, что позволило области занять третье место по объемам купленных обменниками долларов. Доля от РК выросла с 6,4% до 8,2%.

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По евровалюте показатели выросли в 10 из 16 регионов.

Чуть более половины объема евро, купленных обменниками, пришлось на Алматы - 236,6 млн евро, рост за год на 3,3% (7,7 млн евро). Доля от РК за год уменьшилась с 50,6% до 50,2%.

На втором месте Астана - 79,1 млн евро, рост за год на 4,6% (3,5 млн евро). Доля от РК выросла лишь на 0,1 п.п., до 16,8%.

Замыкает тройку лидеров Карагандинская область - 26,5 млн евро, что на 0,5% (0,1 млн евро) меньше, чем в прошлом году. Доля от РК при этом уменьшилась с 5,9% до 5,6%.

Рубли казахстанцы продавали активнее всего: годовой рост отмечен в 11 из 16 регионов.

Наибольший объем у Алматы - 11,7 млрд рублей, рост за год на 19,8% (1,9 млрд рублей). Доля от РК выросла с 21,8% до 24,1%.

Следом ожидаемо идут приграничные с РФ области - Павлодарская область (5 млрд рублей, рост за год на 18,8%) и ВКО (4,6 млрд рублей, рост за год на 16%).