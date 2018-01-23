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Казахстанцы снова начинают доверять нацвалюте

23.01.2018 10:13   972   0

Вклады БВУ РК к концу ноября 2017 года сократились за год на 4,8% (658,7 млрд тг), до 14,9 трлн тг. Розничные вклады при этом показали годовой рост в 4% (304 млрд тг), до 7,9 трлн тг, в то время как корпоративные вклады уменьшились на 12% (1 трлн тг), до 7 трлн тг.

Сокращение объемов вкладов юрлиц, позволило розничным депозитам увеличить свой удельный вес в общем портфеле вкладов с 48,7% до 52,8% и вновь стать ключевым источником фондирования БВУ.

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Удельный вес вкладов в тенге в портфеле розничных депозитов за год увеличился с 35,4% до 45,6%, и составил 3,6 трлн тг (рост за год на 33,8%). Объем вкладов в тенге увеличился во всех 16 регионах.

Почти во всех регионах РК доля розничных вкладов в национальной валюте составляет более половины портфеля, кроме Астаны и Алматы. Самый высокий удельный вес вкладов в тенге в Акмолинской области - 70,8% (годом ранее - 61,9%), объем за год вырос на 34,5%, до 91,7 млрд тг. Доля от РК осталась без изменений - 2,5%.

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Следом идет СКО - удельный вес тенговых вкладов достигает 69,6% (годом ранее - 60,3%). Рост за год на 41,2%, до 99 млрд тг. Доля от РК выросла с 2,6% до 2,8%.

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Замыкает тройку лидеров Кызылординская область - 68,3% (годом ранее - 59,1%). Рост за год на 34,2%, до 59,7 млрд тг. Доля от РК - 1,7%.

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Объем вкладов в инвалюте сократился за год на 12,4%, до 4,3 трлн тг (снижение отмечено во всех регионах страны). Их удельный вес сократился с 64,6% до 54,4%.

Самая высокая концентрация вкладов в инвалюте в Алматы и Астане. Удельный вес вкладов в инвалюте в Алматы составляет 67,4% от общего объема розничных вкладов. Годом ранее - 76,2%. Объем сократился на 15,7%, до 2,5 трлн тг. Доля от РК также уменьшилась - с 60% до 57,8%.

В Астане доля вкладов в инвалюте за год уменьшилась с 67,5% до 60,2%. Объем уменьшился на 3,7%, до 646,6 млрд тг. Доля от РК увеличилась с 13,7% до 15,1%.

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казахстанца
погибли на своей работе в 2017 году
Цитата дня
Вероятно, США никогда за всю свою историю не беднели в политическом и интеллектуальном плане настолько, насколько они обеднели при нынешней администрации... Китай и Россия занимают позиции, с которых уходят США, приобретая политическое и экономическое влияние в странах третьего мира и в некоторых восточноевропейских странах. Вероятно, этот процесс не остановить.
Марио Варгас Льоса
лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский писатель
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