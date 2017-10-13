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Казахстанцы теряют интерес к кредитным картам: используется всего 41% выпущенных карт

13.10.2017 09:57   695   0

Количество карточек в обращении к концу августа 2017 года в Казахстане, после прошлогоднего снижения на 7,6% (1,3 млн ед.), за год выросло на 14,6% (2,2 млн ед.), до 17,5 млн ед.

Из них 49,7% - использованных карточек на конец августа 2017 года, годом ранее доля составляла 51,4%. Количество активных карт за год увеличилось на 10,8% (847,4 тыс.), до 8,7 млн единиц, в прошлом году рост составил 12,5% или 869,5 тыс. единиц.

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Львиную долю в активных картах занимают дебетовые, доля которых за год выросла с 81,7% до 84,8% и составляет 7,4 млн единиц, рост за год на 15,1% (967,0 тыс.). При этом удельный вес активных дебетовых карт от дебетовых карточек в обращении за год уменьшился с 52,5% до 50,9%.

Популярность кредитных карт за год, напротив, сократилась - их доля в общем количестве использованных карт упала с 13,3% до 11,1%. Количество таких карт за год уменьшилось на 7,3% (75,7 тыс.), до 964,9 тыс. единиц. Уровень использования кредитками снижается довольно резко - в настоящий момент всего 40,6% всех находящихся в обращении кредитных карт являются активно используемыми. Год назад эта доля оценивалась в 44,1%.

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Иные карты занимают на конец августа 2017 года 4,1% от всех активных карт, годом ранее - 5,1%. За год количество уменьшилось на 11,1% (44,0 тыс.), до 352,2 тыс. единиц. Доля активных карт от количества иных карточек в обращении за год уменьшилась с 57,7% до 56,2%.

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В Казахстане 14 (71 предложение) из 33 БВУ предлагают возможность стать владельцем кредитной карты. 

  • Источник:
  • Ranking.kz
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Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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