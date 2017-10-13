Казахстанцы теряют интерес к кредитным картам: используется всего 41% выпущенных карт

Количество карточек в обращении к концу августа 2017 года в Казахстане, после прошлогоднего снижения на 7,6% (1,3 млн ед.), за год выросло на 14,6% (2,2 млн ед.), до 17,5 млн ед.

Из них 49,7% - использованных карточек на конец августа 2017 года, годом ранее доля составляла 51,4%. Количество активных карт за год увеличилось на 10,8% (847,4 тыс.), до 8,7 млн единиц, в прошлом году рост составил 12,5% или 869,5 тыс. единиц.

Львиную долю в активных картах занимают дебетовые, доля которых за год выросла с 81,7% до 84,8% и составляет 7,4 млн единиц, рост за год на 15,1% (967,0 тыс.). При этом удельный вес активных дебетовых карт от дебетовых карточек в обращении за год уменьшился с 52,5% до 50,9%.

Популярность кредитных карт за год, напротив, сократилась - их доля в общем количестве использованных карт упала с 13,3% до 11,1%. Количество таких карт за год уменьшилось на 7,3% (75,7 тыс.), до 964,9 тыс. единиц. Уровень использования кредитками снижается довольно резко - в настоящий момент всего 40,6% всех находящихся в обращении кредитных карт являются активно используемыми. Год назад эта доля оценивалась в 44,1%.

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Иные карты занимают на конец августа 2017 года 4,1% от всех активных карт, годом ранее - 5,1%. За год количество уменьшилось на 11,1% (44,0 тыс.), до 352,2 тыс. единиц. Доля активных карт от количества иных карточек в обращении за год уменьшилась с 57,7% до 56,2%.

В Казахстане 14 (71 предложение) из 33 БВУ предлагают возможность стать владельцем кредитной карты.