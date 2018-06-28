Казахстанцы забирают деньги из мелких банков

Казахстанцы доверяют только крупным БВУ. Более 92% розничных депозитов лежат в наиболее устойчивой топовой десятке банков. Об этом сообщает Ranking.kz.

Так, в целом по банковскому сектору объем розничных вкладов сократился за месяц на 0,1% (минус 9,9 млрд тг) и составил по итогам мая 8,23 трлн тенге.

В то же время, по десятке крупнейших БВУ динамика противоположная: здесь объем вкладов за месяц вырос на 0,3% (плюс 22 млрд тг), до 7,6 трлн тг. Таким образом, основной отток розничных вкладов пришелся на некрупные банки - сразу минус 4,8% (или 31,9 млрд тг) за месяц, до 631,9 млрд тг.

Доля десятки банков-лидеров достигла максимальных 92,3% от совокупного объема вкладов физлиц. Для сравнения, в апреле текущего года доля этой же десятки составляла 91,9%, годом ранее - 90,7%, а пять лет назад - 80,9%.

Переток розничных вкладов в крупнейшие фининституты является тем более значимым на фоне того факта, что в мае текущего года розничные вклады впервые заняли более половины депозитного портфеля БВУ РК - их доля впервые в истории казахстанского банковского сектора составила уже 50,4% (еще в апреле было 49,8%, годом ранее - 45,9%, пять лет назад - всего 37,5%).

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Таким образом, теперь именно вклады физлиц стали главным источником фондирования банковского сектора. Иными словами, сегодня будущее БВУ РК напрямую зависит от степени доверия к банкам населения страны.

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