Казахстанская фондовая биржа наградила лучшие брокерские компании и эмитентов

Казахстанская фондовая биржа наградила наиболее отличившиеся в 2017 году брокерские компании, эмитентов, которые стремятся к прозрачности своей деятельности, а также представителей средств массовой информации, активно освещавших фондовый рынок Казахстана и деятельность KASE в 2017 году.

Среди членов биржи победителями в номинациях, предусмотренных внутренним документом KASE «Правила ежегодного поощрения членов KASE, определены следующие компании.

В номинации «Лидер рынка акций» победителем признано АО «Фридом Финанс» как самый активный участник на рынке акций, значительно опередивший других членов Биржи по значению показателя активности. Данная компания характеризуется наибольшим объемом и количеством сделок с акциями в торговой системе KASE, наибольшим количеством вовлеченных в сделки счетов инвесторов и наибольшим числом результативных дней в отчетном году.

В номинации «Лидер рынка корпоративных облигаций» награждено АО «BCC Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за активную работу и наибольший объем рыночных сделок с корпоративными облигациями.

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В номинации «Лидер рынка государственных ценных бумаг» победило АО «Народный сберегательный Банк Казахстана» как самый активный участник в данном секторе, судя по значению показателя активности.

В номинации «Андеррайтер года на рынке акций» победителем стало АО «SkyBridge Invest» за наибольший объем при размещении и продаже пакетов акций.

Общая сумма этих операций достигла 130,8 млрд тенге, или 48,5 % всего объема на рынке акций KASE в 2017 году. АО «SkyBridge Invest» исполняло обязательства по андеррайтингу для АО «АК Алтыналмас», АО «3А-БэстГрупп», АО «Каспий нефть» и АО «Шубарколь Премиум».

Номинантом «Андеррайтер года на рынке корпоративных облигаций» признано АО «Казкоммерц Секьюритиз» – дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк», которое разместило в течение 2017 года наибольшее количество выпусков долговых ценных бумаг на общую сумму 137,3 млрд тенге.

В номинации «Маркет-мейкер года на рынке акций» награждено АО «Фридом Финанс» как член KASE с самым большим количеством наименований акций, по которым он является маркет-мейкером (всего 10 инструментов).

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В номинации «Маркет-мейкер года на рынке корпоративных облигаций» принято решение наградить двух участников – АО «Казкоммерц Секьюритиз» – дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк» и АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance». Показатели этих компаний очень близки. Например, АО «Казкоммерц Секьюритиз» отличилось самой большой долей объема сделок в денежном выражении с международными облигациями АО «Казкоммерцбанк» (торговый код BTASe16), по которым оно выступало маркет-мейкером. АО «Halyk Finance» выступало маркет-мейкером наибольшего количества облигационных выпусков (31 выпуск). Обе компании характеризовались наибольшим количеством сделок, заключенных с облигациями, по которым они являлись маркет-мейкерами, по их котировкам.

В номинации «Маркет-мейкер года на рынке государственных ценных бумаг» принято решение дипломы не присуждать в силу недостаточной ликвидности в данном сегменте рынка и, как следствие, недостатка параметров для поощрения за активное участие в торгах.

Дипломом «За значительный вклад в привлечение инвесторов» награждено АО «Фридом Финанс» как финансовый консультант, андеррайтер размещения и маркет-мейкер на KASE простых акций АО «Банк Астаны», разделивший финансовые риски с эмитентом и его инвесторами при проведении IPO, а также как активный участник программ, направленных на повышение информированности населения о фондовом рынке (в течение года представители АО «Фридом Финанс», в том числе в сотрудничестве с KASE, принимали активное участие в выездных мероприятиях для розничных инвесторов в регионах Казахстана).

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АО «Фридом Финанс» награждено также в номинации «За развитие рынка деривативов». Доля этого члена KASE в сделках на рынке фьючерсов составила 50 % от общего брутто- оборота деривативов.

Дипломами «За стремление к прозрачности» KASE отметила следующие листинговые компании, предоставляющие инвесторам в 2017 году информацию о себе и своей деятельности в наиболее открытой, своевременной и полной форме: – из компаний финансового сектора экономики: АО «БРК» АО «Народный сберегательный Банк Казахстана»; – из компании нефинансового сектора экономики: АО «Разведка Добыча «Казмунайгаз», АО «КазТрансОйл».

Эти номинанты не только выполняли все требования KASE по раскрытию информации, но и старались предоставить бирже более широкую информацию о своей деятельности.

Были также награждены и представители СМИ, активно освещавшие фондовый рынок Казахстана и деятельность KASE в 2017 году.

В номинации «Лучшая статья в печатных СМИ» диплом присужден Александру Воротилову (журнал «Forbes Казахстан»).

В номинации «Лучший материал на интернет-ресурсах» отмечена Валентина Владимирская (Информационное агентство «Интерфакс-Казахстан»).

В номинации «Лучший телесюжет» отмечена Виктория Кучма (телеканал «Atameken Business Channel»).

Отметим, подобную процедуру KASE проводит ежегодно, как правило, совершенствуя требования к номинантам.