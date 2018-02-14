Валюта нал
USD 328.50 328.10
RUB 5.64 5.68
EUR 402.00 403.20
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Казахстанская фондовая биржа наградила лучшие брокерские компании и эмитентов

14.02.2018 19:50   1986   0

Казахстанская фондовая биржа наградила наиболее отличившиеся в 2017 году брокерские компании, эмитентов, которые стремятся к прозрачности своей деятельности, а также представителей средств массовой информации, активно освещавших фондовый рынок Казахстана и деятельность KASE в 2017 году.

Среди членов биржи победителями в номинациях, предусмотренных внутренним документом KASE «Правила ежегодного поощрения членов KASE, определены следующие компании.

В номинации «Лидер рынка акций» победителем признано АО «Фридом Финанс» как самый активный участник на рынке акций, значительно опередивший других членов Биржи по значению показателя активности. Данная компания характеризуется наибольшим объемом и количеством сделок с акциями в торговой системе KASE, наибольшим количеством вовлеченных в сделки счетов инвесторов и наибольшим числом результативных дней в отчетном году.

В портфеле ЕНПФ появились гособлигации развивающихся стран...
Портфель ЕНПФ диверсифицирован гособлигациями ряда развивающихся стран, сообщает АФК. Средства ЕНПФ были инвестированы  в государственные обли...

В номинации «Лидер рынка корпоративных облигаций» награждено АО «BCC Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за активную работу и наибольший объем рыночных сделок с корпоративными облигациями.

В портфеле ЕНПФ появились гособлигации развивающихся стран

В номинации «Лидер рынка государственных ценных бумаг» победило АО «Народный сберегательный Банк Казахстана» как самый активный участник в данном секторе, судя по значению показателя активности.

В номинации «Андеррайтер года на рынке акций» победителем стало АО «SkyBridge Invest» за наибольший объем при размещении и продаже пакетов акций.

Материалы по теме

В портфеле ЕНПФ появились гособлигации развивающихся стран

Суд принудительно ликвидировал Delta Bank

Швейцарский банк Credit Suisse терпит убытки третий год подряд

За 2 дня доллар подешевел на 5,5 тенге

СК "Казкоммерц-Полис" объединят с СК "Халык-Казахинстрах"

Общая сумма этих операций достигла 130,8 млрд тенге, или 48,5 % всего объема на рынке акций KASE в 2017 году. АО «SkyBridge Invest» исполняло обязательства по андеррайтингу для АО «АК Алтыналмас», АО «3А-БэстГрупп», АО «Каспий нефть» и АО «Шубарколь Премиум».

Номинантом «Андеррайтер года на рынке корпоративных облигаций» признано АО «Казкоммерц Секьюритиз» – дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк», которое разместило в течение 2017 года наибольшее количество выпусков долговых ценных бумаг на общую сумму 137,3 млрд тенге.

В номинации «Маркет-мейкер года на рынке акций» награждено АО «Фридом Финанс» как член KASE с самым большим количеством наименований акций, по которым он является маркет-мейкером (всего 10 инструментов).

Суд принудительно ликвидировал Delta Bank

В номинации «Маркет-мейкер года на рынке корпоративных облигаций» принято решение наградить двух участников – АО «Казкоммерц Секьюритиз» – дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк» и АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance». Показатели этих компаний очень близки. Например, АО «Казкоммерц Секьюритиз» отличилось самой большой долей объема сделок в денежном выражении с международными облигациями АО «Казкоммерцбанк» (торговый код BTASe16), по которым оно выступало маркет-мейкером. АО «Halyk Finance» выступало маркет-мейкером наибольшего количества облигационных выпусков (31 выпуск). Обе компании характеризовались наибольшим количеством сделок, заключенных с облигациями, по которым они являлись маркет-мейкерами, по их котировкам.

В номинации «Маркет-мейкер года на рынке государственных ценных бумаг» принято решение дипломы не присуждать в силу недостаточной ликвидности в данном сегменте рынка и, как следствие, недостатка параметров для поощрения за активное участие в торгах.

Дипломом «За значительный вклад в привлечение инвесторов» награждено АО «Фридом Финанс» как финансовый консультант, андеррайтер размещения и маркет-мейкер на KASE простых акций АО «Банк Астаны», разделивший финансовые риски с эмитентом и его инвесторами при проведении IPO, а также как активный участник программ, направленных на повышение информированности населения о фондовом рынке (в течение года представители АО «Фридом Финанс», в том числе в сотрудничестве с KASE, принимали активное участие в выездных мероприятиях для розничных инвесторов в регионах Казахстана).

Швейцарский банк Credit Suisse терпит убытки третий год подряд

АО «Фридом Финанс» награждено также в номинации «За развитие рынка деривативов». Доля этого члена KASE в сделках на рынке фьючерсов составила 50 % от общего брутто- оборота деривативов.

Дипломами «За стремление к прозрачности» KASE отметила следующие листинговые компании, предоставляющие инвесторам в 2017 году информацию о себе и своей деятельности в наиболее открытой, своевременной и полной форме: – из компаний финансового сектора экономики: АО «БРК» АО «Народный сберегательный Банк Казахстана»; – из компании нефинансового сектора экономики: АО «Разведка Добыча «Казмунайгаз», АО «КазТрансОйл».

Эти номинанты не только выполняли все требования KASE по раскрытию информации, но и старались предоставить бирже более широкую информацию о своей деятельности.

Были также награждены и представители СМИ, активно освещавшие фондовый рынок Казахстана и деятельность KASE в 2017 году.

В номинации «Лучшая статья в печатных СМИ» диплом присужден Александру Воротилову (журнал «Forbes Казахстан»).

В номинации «Лучший материал на интернет-ресурсах» отмечена Валентина Владимирская (Информационное агентство «Интерфакс-Казахстан»).

В номинации «Лучший телесюжет» отмечена Виктория Кучма (телеканал «Atameken Business Channel»).

Отметим, подобную процедуру KASE проводит ежегодно, как правило, совершенствуя требования к номинантам.

  • Источник:
  • пресс-служба KASE
Высказать свое мнение
Вопрос дня
9 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев устроил публичную «порку» всему текущему кабинету министров. Как вы думаете, какие последствия это будет иметь в будущем?
  • 1. Уволят еще пару-тройку министров

  • 2. Сменят весь кабинет министров до конца года

  • 3. Карим Масимов вернется на должность премьер-министра

  • 4. Подстегнет чиновников работать лучше

  • 5. Ничего не изменится

  • 1. Уволят еще пару-тройку министров
    61

  • 2. Сменят весь кабинет министров до конца года
    35

  • 3. Карим Масимов вернется на должность премьер-министра
    42

  • 4. Подстегнет чиновников работать лучше
    25

  • 5. Ничего не изменится
    257

Цифра дня
70
миллионов тенге
потратили алматинцы на престижные номера для авто
Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное