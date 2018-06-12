Казахстанская фондовая биржа собирается предложить рынку новый финансовый инструментарий

На пресс-конференции в Алматы заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Андрей Цалюк рассказал о проектах KASE. В частности, топ-менеджеры отечественной торговой площадки в ближайшие несколько лет намерены предложить рынку минимум 3 новшества.

В Казахстане не пользуются спросом долговые бумаги средних компаний. Инвесторы, преувеличивая риски бизнеса, готовы занимать деньги подобным структурам под очень высокие проценты.

«Поэтому сегодня бизнес берет кредиты у институтов развития через БВУ. В свою очередь, эти институты выпускают облигации у нас. Это не очень хорошо для рынка. Можно поступать следующим образом: компания выпускает облигации под 14% годовых. Когда она должна рассчитываться с держателями боднов, то часть процентной ставки будет субсидироваться институтом развития», - объяснил заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Андрей Цалюк.

По словам спикера, это лишь один из способов субсидирования ставок. И сложность такого инструмента заключается в распределении рисков.

«Когда институты развития поддерживают бизнес через БВУ, то банки отвечают за кредитный риск. А если через рынок, то облигации должны быть обеспеченными.Здесь возникает ряд вопросов. Но,поправки, которые позволяют субсидировать ставки институтам развития, введены в законодательство. Я не говорю, что это легкий путь, это будет сложная история, поэтому уверенно назвать сроки реализации этого проекта я не могу», - подчеркнул зампред KASE.

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Еще одно новшество – это введение депозитных сертификатов.

«Депозитные сертификаты не являются эмиссионными ценными бумагами, но у нас есть соответствующие поправки в законодательство, и мы пытаемся внедрить их. Некоторые банки уже выпускают депозитные сертификаты. Причем, ставки там значительно выше, чем по депозитам, потому что они не регулируются стандартным законодательством. Для нас это достаточно интересно», - отметил спикер, и добавил, что внедрение торгов депозитными расписками как и субсидирование процентных ставок по бондам - это долгосрочные проекты.

«Что появится в этом году? Мы сделаем все возможное, чтобы выставить на торги бумаги, номинированные в долларах, вести расчеты по ним в долларах», - заключил Андрей Цалюк.