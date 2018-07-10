Казахстанские банки получили доступ на узбекский рынок

Сегодня между Нацбанком Казахстана и Центральным банком Республики Узбекистан подписано соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора, которое создаст правовую основу казахстанским банкам для выхода на банковский рынок Узбекистана, сообщает пресс-служба НБ РК.

Согласно соглашению Казахстан и Узбекистан, в соответствии с национальными законодательствами, будут осуществлять сотрудничество в форме обмена информацией по существенным нововведениям и изменениям, которые затрагивают банковский сектор двух государств, а также по вопросам нормативно-правового регулирования, контроля и надзора, в той мере, в которой это разрешено национальным законодательством.

В частности, казахстанским банкам предоставляется возможность на создание или приобретение трансграничного учреждения на территории Республики Узбекистан в случае соответствия необходимым требованиям, к которым относятся: наличие уставного капитала в размере не менее 100 млн евро в эквиваленте в тенге для родительского банка и в размере 100 млрд сум для трансграничного учреждения; а также - наличие долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале в иностранной валюте не ниже «В» рейтингового агентства Standard & Poor’s или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных Fitch Ratings, Мооdy’s.

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Национальный Банк Республики Казахстан и Центральный банк Республики Узбекистан позитивно оценили достигнутое соглашение и выразили надежду, что документ будет способствовать укреплению добрососедского сотрудничества двух ведущих экономик Центральной Азии.