Казахстанские инвесторы выходят на рынок биотехнологий

Британско-американская компания MeiraGTx, соучредителем которой является казахстанская инвестиционная компания Falconry Capital, объявила об успешном прохождении первого клинического испытания нового продукта и планах по выходу на IPO. Об этом рассказал председатель Совета директоров Falconry Capital Бахт Ниязов.

Казахстанская инвестиционная компания Falconry Capital (через свое дочернее подразделение в Дубае) в 2015 году стала соучредителем британско-американской компании MeiraGTx.

Новый продукт компании MeiraGTx представляет собой препарат для генетического лечения пигментного ретинита, от которого только в США страдает около 100 тысяч человек (во всем мире каждый 1 из 4000 подвержен данному генетическому заболеванию).

Это лекарство содержит вирусы с модифицированным геном RPGR для лечения X-сцепленного пигментного ретинита. В настоящее время на рынке отсутствуют зарегистрированные препараты для лечения этого заболевания.

Пигментный ретинит (ПР) – наследственное неизлечимое дегенеративное заболевание глаз, которое вызывает сильное ухудшение зрения и слепоту вследствие поражения светочувствительных клеток сетчатки глаза. MeiraGTx разработала генно-терапевтический продукт, который как раз и предназначен для замены поврежденных генов RPGR в клетках фоторецепторов сетчатки глаз человека.

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Также MeiraGTx успешно провели клинические испытания (Phase I/II) препаратов на пациентах, предназначенных для генетического лечения врожденного амавроза Лебера, вызванного мутацией гена RPE65, и ахроматопсии, связанной с мутацией гена CNGB3.

В планах MeiraGTX в течение одного года завершить все необходимые организационные процедуры и провести IPO. Участие казахстанской компании в капитале MeiraGTX позволяет рассчитывать на участие в открытом размещении акций широкого круга казахстанских инвесторов.

«Для нас является бесценным тот опыт, который мы получаем, участвуя в данном проекте, видя, как работает фантастическая команда ученых с мировым именем. Я верю в будущее генной терапии. Мы вошли в проект на стадии его зарождения как соучредители, и сегодня мы имеем опыт успешного прохождения всех стадий полноценного биотех-проекта, предшествующих IPO», - прокомментировал событие председатель Совета директоров Falconry Capital Бахт Ниязов.

«Сейчас у нас есть возможность не только самим увеличить долю участия в проекте, но и дать возможность нашим партнерам войти в одну из наших самых интересных инвестиционных историй», - добавил он.

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По словам управляющего директора Falconry Capital Анеса Калдыбаева, в перспективе генная терапия способна избавить людей от многих болезней. На практике сделан первый важный шаг: клинически доказана эффективность препарата для лечения пигментного ринита у людей.

«Генная терапия, несмотря на относительную молодость, уже доказала свою эффективность в борьбе против генетических дефектов. Лечение непобедимых ранее заболеваний — это, пожалуй, лишь вопрос времени. Так что компании, которые работают в этом направлении, могут стать весьма ценным активом для инвесторов», - сказал он.

СПРАВКА:

Falconry Capital

Falconry Capital – одна из независимых инвестиционных компаний в Казахстане, входит в холдинг Real Invest Group, предлагая институциональным, корпоративным и частным клиентам, как в Казахстане, так и за рубежом, широкий ассортимент продуктов и услуг в области инвестиций.

MeiraGTX

MeiraGTX является вертикально интегрированной биофармацевтической компанией, ориентированной на развитие лекарственных средств, предназначенных для удовлетворения медицинских потребностей в областях, представляющих тяжелые болезни, в том числе в онкологии, инфекционных заболеваниях, иммунологии и нейродегенеративных заболеваний.

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