Казахстанских фрилансеров обязали делать взносы в ЕНПФ

Подписанный главой государства Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» предусматривает новую обязанность для работающих по договорам гражданско-правового характера, передает МИА «Казинформ».

Согласно пункту 25, подпункту 8 подписанного президентом Закона, внесены изменения в часть первую пункта 4 статьи 25 Закона «О пенсионном обеспечении».

«Для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, исчисляемые за каждый месяц, устанавливаются в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы и не выше 10% 75-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете», - гласит теперь закон.

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В ЕНПФ отметили, что изменения окажут положительное воздействие.

«Раньше перечисленные в Законе категории граждан имели право делать пенсионные взносы, а теперь они должны будут делать это в обязательном порядке. Многие, работая по договору, раньше не делали пенсионные отчисления добровольно. А это был большой риск остаться в старости без средств на содержание», - прокомментировали в пресс-службе ЕНПФ.

Первая статистика по влиянию нового Закона на количество вновь открытых и активных пенсионных счетов будет известна немного позже. Закон вступает в силу 14 июля.

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