Казахстанский экспорт с начала года подорожал на 0,6%

В Казахстане цены на экспортируемые товары в апреле 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысились на 0,6%, на импортируемые - на 1,1%, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

В отчетном периоде повышение цен экспортных поставок зафиксировано на медь - на 7,9%, руды цветных и черных металлов - на 7,3%, нефтепродукты - на 4,4%, природный газ - на 2,4%, уголь - на 2,1%, нефть - на 1%, понижение - на ферросплавы на 3,7%, алюминий - на 2,7%, прокат черных металлов - на 2,6%, свинец - на 2%, цинк - на 0,4%.

Рост цен отмечен на хлопок - на 5,3 процента, их понижение - на муку на 6,3 процента, шерсть - на 2,1 процента, пшеницу и ячмень - на 0,4 процента.

Из импортируемой продукции табак подорожал на 14,6%, овощи - на 5%, рыба - на 3,9%. Какао подешевело на 10,7%, сахар - на 4,5%, кофе и маргарин - на 3,5%, мясо птицы - на 2,2%, молочные продукты - на 1,9%.

Цены на кожу стали выше на 5,1%, текстильные изделия - на 3,3%, обувь - на 1,6%, пластмассу - на 1,1%, строительные материалы - на 0,9%, на древесину - ниже на 1,3%.