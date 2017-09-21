Каждый пятый платеж через pos-терминал проводится бесконтактным способом

Согласно исследованию, проведенному компаний GFK, только 3% опрошенных казахстанцев предпочитает оплату безналичным способом. Однако эти данные несколько удивительны для других специалистов.

Так, по информации озвученной управляющим директором АО «Казкоммерцбанк» Нурланом Жагипаровым на Cashless Kazakhstan Summit, если до лета 2015 года количество бесконтактных платежей составляло около 2 тыс транзакций в месяц, то в августе 2017 года объем бесконтактных платежей достиг 826 тысяч. По его словам, это каждая пятая транзакция. Он полагает, что эта тенденция продолжится, и в следующем году, возможно, что бесконтактная оплата будет приходится на каждую 3 транзакцию.

Директор департамента инноваций Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Андрей Щербина сообщил, что в Казахстане проводится достаточно большая работа по продвижению мобильных платежей, в том числе и бесконтактных, и как показывает статистика, это имеет позитивную динамику.

«Мы занимаемся развитием бесконтактной технологии, и я был удивлен данными, которые представила компания GFK о том, что такое маленькое количество клиентов на самом деле предпочитают использовать бесконтактные карты. Статистика показывает, как минимум каждая 10 операция в Казахстане уже проходит по бесконтактному интерфейсу», - поделился г-н Щербина.

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В мире лидером на рынке бесконтактных платежей является Великобритания, где этот способ оплаты растет рекордными темпами. По информации Payments Cards&Mobile, если по итогам 2016 года объем бесконтактных платежей составил 25 млрд фунтов стерлингов, то только за период с января по июнь 2017 года оплата с использованием бесконтактных карт достигла более 23 млрд фунтов стерлингов.

Количество бесконтактных карт остается на уровне 111 млн, а количество терминалов, принимающих бесконтактные карты, также показало значительный рост за последние годы: по состоянию на июнь 2017 года их количество достигло 500 000.