Казкоммерцбанк решил добровольно сдать банковскую лицензию

Казкоммерцбанк решил добровольно сдать лицензию на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, сообщили в пресс-службе Казкоммерцбанка.

Председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова отметила, что этот процесс – «запланированная веха в историческом процессе объединения двух банков».

«Команды обоих банков на протяжении месяцев ведут практическую работу по консолидации банковских операций в Народный Банк, который примет на себя все активы и обязательства перед клиентами и контрагентами Qazkom. После передачи клиентских счетов в объединенный банк Казкоммерцбанку более не потребуется банковская лицензия, поэтому было принято решение о её сдаче», - подчеркнула она.

Умут Шаяхметова добавила, что юридическая процедура будет осуществлена после объединения активов. До этого времени Казкоммерцбанк будет продолжать свою деятельность в обычном режиме.

С заявлением о сдаче лицензии Qazkom обратится в Нацбанк в течение 30 календарных дней после подписания передаточного акта между Казкоммерцбанком и Народным Банком. Это подписание и станет юридическим оформлением передачи Народному Банку всех прав и обязательств Казкоммерцбанка. Банк ранее уже получил разрешение Нацбанка на проведение добровольной реорганизации Казкоммерцбанка путем его присоединения к Народному Банку.

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«Исполнение всех прав и обязательств Qazkom перейдёт к Halyk Bank, который продолжит обслуживать клиентов и работать с партнёрами Qazkom в прежнем режиме, с сохранением бренда (торговой марки) "Казкоммерцбанк/Qazkom" на определённый период», – говорится в сообщении банка.

Напомним, 5 июля 2017 года Народный банк завершил сделку по покупке акций Qazkom. Казкоммерцбанк стал дочерним банком Халыка, а в декабре совет директоров Народного банка одобрил присоединение Qazkom к Народному банку.