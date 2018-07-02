Келимбетов: «МФЦА может стать площадкой для тестирования блокчейн-технологий»

Национальный банк и правительство РК четко понимают, что Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) может стать площадкой для тестирования различных блокчейн-технологий и криптовалют, сообщил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

По его словам, блокчейн-технологии «железобетонно» поддерживаются МФЦА.

«Это та новая технология, без которой уже невозможно представить будущее финансов во всем мире. А что касается использования криптовалют, то есть определенные правила игры. Вот эти правила игры в пилотной зоне. Кстати, у нас с Национальным банком и правительством есть четкое понимание, что именно МФЦА может стать пилотной платформой не только Казахстана, но и в целом региона, где будут тестироваться те или иные блокчейн-технологии, и где будет понятное регулирование вопроса использования криптовалют», - сказал он на пресс-конференции 2 июля.

Кайрат Келимбетов отметил, что такие инструменты не запрещены во всем мире, то есть многие квалифицированные инвесторы очень сильно заинтересованы в работе с такими инструментами.

«Вы знаете, что инвестиции квалифицированных инвесторов – это их персональная зона ответственности, поэтому во многих странах идет определенная конкуренция за то, чтобы выстроить наиболее благоприятные условия. Здесь это хитро делится на две части, что мы все поддерживаем блокчейн-технологии и сомневаемся в долгосрочном будущем криптовалюты», - сказал он, отметив, что подобное мнение есть у большинства центральных банков и министерств финансов стран мира.

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Вместе с тем, управляющий МФЦА выразил понимание позиции Нацбанка РК, который с чрезвычайной осторожностью смотрит на криптовалюты в республике.

«Правильно делает. К сожалению, как всегда вокруг новых технологий появляется много злоумышленников или жуликов, которые обманным путем, мошенническим способом собирают деньги с населения или обещают невиданные доходы и потом, соответственно, мы знаем, чем все это заканчивается. С этой точки зрения, Национальный банк проводит свою определенную разъяснительную работу с тем, чтобы в целом население, особенно в массовом порядке, особенно то, которое социально уязвимо, не оказалось в том печальном состоянии, когда все, например, оказались, когда инвестировали в недвижимость в 2004-2007 годах», - сказал Кайрат Келимбетов.

Он отметил, что после наступления ипотечного кризиса в США и последующего крушения цен на недвижимость в Казахстане, несмотря на то, что это были частные инвестиции, государство вынуждено было заняться этой проблемой, достраивать дома и обеспечивать жильем.

«Идея Нацбанка очень простая – все, что касается неквалифицированных инвесторов, должно быть как-то зарегулировано. Опять-таки я говорю, что есть разная практика мировых регуляторов. Кто-то это запрещает, кто-то это регулирует. Например, в Соединенных Штатах (Америки), Японии и Швейцарии научились очень хорошо это регулировать и даже снимать налоги с этой индустрии», - сказал Кайрат Келимбетов.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН