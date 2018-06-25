Келимбетов надеется, что средствами богатых казахстанцев будут управлять из МФЦА

Управляющий Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов считает, что компании и банки, зарегистрированные на МФЦА, смогут приступить к управлению средствами Национального фонда, АО «ЕНПФ» и богатых казахстанцев.

«На сегодняшний день новой страницей в сфере внедрения лучших практик в сфере менеджмента государственными активами и финансами является именно создание нового хаба финансовых услуг в Астане, поэтому для нас очень важно, что мы очень тесно взаимодействуем с государственными органами, в том числе, мы считаем, что те управляющие национальными активами Казахстана, они с нами сейчас проводят большую работу и взаимодействие, обсуждение по локализации части их деятельности, в том числе и управляющие активами Национального фонда, в перспективе управляющие активами «Единого накопительного пенсионного фонда», - сказал он на пресс-конференции 25 июня.

Кроме того, как полагает управляющий МФЦА, данные компании смогут заняться управлением и деньгами богатых казахстанцев, которые в настоящее время вынуждены делать это из Швейцарии, Лондона или Гонконга.

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«Вы знаете, что на постсоветском пространстве есть большой пул средств обеспеченных людей – это тоже очень важные активы, которые должны управляться не только из каких-то глобальных финансовых центров. Вы знаете, что в настоящее время очень много средств постсоветского пространства управляется из Швейцарии, Сингапура, Гонконга, Лондона, других финансовых центров. Мы считаем, что такая площадка совместного управления с помощью глобальных банков, региональных банков, казахстанских банков могла бы успешно развиваться и на территории Международного финансового центра «Астана», тем более, что вся эта деятельность будет гарантирована законами», - сказал Келимбетов.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН