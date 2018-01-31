Келимбетов об ажиотаже с криптовалютами: «Рано или поздно произойдет коллапс»

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов дал очередной совет по криптовалютам казахстанцам, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Правительстве РК.

«Я думаю, что по вопросам криптовалют и вопросам развития блокчейна очень большой сейчас интерес в мире и ажиотаж. Я хотел бы разделить этот вопрос на две части - есть большой интерес экспертов и профессионалов рынка развития применения цифровых технологий в финансовой сфере, и в том числе во многих странах создаются центры по изучению и внедрению новой технологии блокчейн. Вы знаете, что это технология возможности децентрализованного хранения информации и обеспечения безопасных транзакций в финансовой сфере, поэтому это направление мы активно поддерживаем. Я уже говорил, что мы со многими компаниями в этой сфере продолжаем изучать это направление», - сказал Кайрат Келимбетов.

Он также отметил, что очень часто в последнее время задают вопрос, создается ли в МФЦА национальная криптовалюта.

«Еще раз хотел сказать: создание национальных криптовалют, что, кстати говоря, активно изучается, например, банком Англии и Центральным банком Сингапура, этот процесс находится на стадии изучения, окончательных выводов никто не сделал, и этот вопрос внутри Казахстана - это прерогатива Национального банка РК», - пояснил Кайрат Келимбетов.

В ближайшие три года на развитие МФЦА выделят еще 60 млрд тенге

Он добавил, что существует множество других валют.

«Я знаю, многие из вас очень активно следят за курсом биткоина и многих других валют. Здесь возник определенный ажиотаж, который, как подчеркивали многие мировые лидеры и министры финансов, которые встретились в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, носит очень спекулятивный характер и представляют большой риск для любого инвестора», - добавил Кайрат Келимбетов.

Он также отметил, что сложно предсказать ситуацию в этом направлении на будущее.

«Не бывает в мире так, когда вложение инвестиций в один и тот же продукт будет все время расти под углом вот так. Вы сами понимаете, что рано или поздно надувается пузырь, происходит коллапс. Когда он произойдет - никто не знает. Поэтому я хотел бы сказать, это очень опасно, когда население очень активно и широко этим занимается. Этим должны заниматься профессиональные инвесторы», - заключил управляющий МФЦА.