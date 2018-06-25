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Келимбетов: МФЦА займется крупным и средним бизнесом РК, KASE – малым

25.06.2018 15:30   1318   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) будет обслуживать крупные и средние казахстанские компании, в то время как Казахстанская фондовая биржа (KASE) сконцентрируется на размещениях малого бизнеса, заявил управляющий директор МФЦА Кайрат Келимбетов.

«Мы считаем, что компании крупного и среднего бизнеса Казахстана захотят воспользоваться возможностями, прежде всего, нашей биржи. Компании малого бизнеса, для которых, наверное, затруднительно переходить в новую юрисдикцию или тот капитал, который они хотят привлечь, не является крупным по размерам, могут спокойно воспользоваться возможностями KASE», - сказал он на пресс-конференции 25 июня.

Келимбетов отметил, что никого не собирается переселять, переводить или закрывать – речь идет только о разделении труда, когда МФЦА будет основной фондовой площадкой в Казахстане, а KASE дополнительной. «KASE будет продолжать тоже самое делать. На самом деле у нас нормальное четкое разделение труда, во многих странах существует несколько площадок: основная площадка, дополнительные площадки», - отметил он.

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Управляющий МФЦА напомнил, что в настоящее время основной объем операций на KASE - это обмен валют.

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«KASE, в основном, является для Центрального банка площадкой по обмену валют: 99% всех операций - это обмен валют и очень мало каких-то там транзакций действительно происходит. Мы не говорим ни о каком административно-принудительном решении в отношении KASE и не можем говорить – у нас нет такого мандата. Мы говорим лишь о разделении труда и своих нишах», - сказал Келимбетов.

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По его мнению, МФЦА займется привлечением международных инвесторов.

«То есть наша фондовая биржа создана для того, чтобы привлекать международных инвесторов, поэтому она должна соответствовать высочайшим международным стандартам и, соответственно, базироваться в работе на высочайших технологиях», - сказал он.

«То есть вопрос, не Астана или Алматы. Вопрос: опять все уйдет на Лондон или в Гонконг, или это будет в Казахстане. Я думаю, вот так нам с вами нужно задавать вопрос нашим компаниям. Наши компании-брокеры активно регистрируются в юрисдикции Международного финансового центра «Астана». Это те же основные брокеры, о которых мы говорим. Каких-то дополнительных финансов по этому поводу не предполагается», - резюмировал Келимбетов.

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Фото: Офелия ЖАКАЕВА

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