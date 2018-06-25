Келимбетов: МФЦА займется крупным и средним бизнесом РК, KASE – малым

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) будет обслуживать крупные и средние казахстанские компании, в то время как Казахстанская фондовая биржа (KASE) сконцентрируется на размещениях малого бизнеса, заявил управляющий директор МФЦА Кайрат Келимбетов.

«Мы считаем, что компании крупного и среднего бизнеса Казахстана захотят воспользоваться возможностями, прежде всего, нашей биржи. Компании малого бизнеса, для которых, наверное, затруднительно переходить в новую юрисдикцию или тот капитал, который они хотят привлечь, не является крупным по размерам, могут спокойно воспользоваться возможностями KASE», - сказал он на пресс-конференции 25 июня.

Келимбетов отметил, что никого не собирается переселять, переводить или закрывать – речь идет только о разделении труда, когда МФЦА будет основной фондовой площадкой в Казахстане, а KASE дополнительной. «KASE будет продолжать тоже самое делать. На самом деле у нас нормальное четкое разделение труда, во многих странах существует несколько площадок: основная площадка, дополнительные площадки», - отметил он.

Управляющий МФЦА напомнил, что в настоящее время основной объем операций на KASE - это обмен валют.

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«KASE, в основном, является для Центрального банка площадкой по обмену валют: 99% всех операций - это обмен валют и очень мало каких-то там транзакций действительно происходит. Мы не говорим ни о каком административно-принудительном решении в отношении KASE и не можем говорить – у нас нет такого мандата. Мы говорим лишь о разделении труда и своих нишах», - сказал Келимбетов.

По его мнению, МФЦА займется привлечением международных инвесторов.

«То есть наша фондовая биржа создана для того, чтобы привлекать международных инвесторов, поэтому она должна соответствовать высочайшим международным стандартам и, соответственно, базироваться в работе на высочайших технологиях», - сказал он.

«То есть вопрос, не Астана или Алматы. Вопрос: опять все уйдет на Лондон или в Гонконг, или это будет в Казахстане. Я думаю, вот так нам с вами нужно задавать вопрос нашим компаниям. Наши компании-брокеры активно регистрируются в юрисдикции Международного финансового центра «Астана». Это те же основные брокеры, о которых мы говорим. Каких-то дополнительных финансов по этому поводу не предполагается», - резюмировал Келимбетов.

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Фото: Офелия ЖАКАЕВА