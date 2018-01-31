В ближайшие три года на развитие МФЦА выделят еще 60 млрд тенге

В ближайшие три года государство вложит в МФЦА порядка 60 млрд тенге, сообщил управляющий центра Кайрат Келимбетов сегодня в ходе заседания Правительства РК.

По словам Кайрата Келимбетова, в первые три года на создание и функционирование всех финансовых институтов будут закладываться порядка 20 млрд тенге.

Как стало известно, в соответствующей статье бюджета 2018 года уже заложена сумма в 20 млрд тенге. Управляющий МФЦА подчеркнул, что биржа МФЦА планирует выйти на самоокупаемость в течение трёх-пяти лет.

«Соответственно, эта сумма будет снижаться. Как и ведущие мировые финансовые центры, созданные недавно в таких городах, как Дубай и Абу-Даби, мы планируем в течении трёх-пяти лет уже не так зависеть от бюджетных вливаний, а использовать возможности частных инвестиций», - добавил Кайрат Келимбетов.

По его расчётам, благодаря работе международного финансового центра «Астана» в ближайшие пять лет в страну будет привлечено от $3 млрд до $5 млрд.

«Это наша пессимистическая оценка, а в целом мы планируем, что в течение 10 лет через МФЦА в Казахстан будет привлечено до $40 млрд, причем это предварительные оценки», - отметил спикер.

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Сегодня, по словам Келимбетова, МФЦА уже приступил к работе - свою повседневную деятельность начали аппарат Международного арбитражного центра и аппарат суда МФЦА. Уже создана биржа Центра, которая сегодня «совместно с Фондом «Самрук-Казына» проводит работы по подготовке к приватизации».

«В соответствии с планами «Самрук-Казыны», в четвёртом квартале рассматривается возможность приватизации таких компаний, как Air Astana, «Казахтелеком» и «Казатомпром», - пояснил управляющий МФЦА.

Он также рассказал, что по договорённости с руководителем «Самрук-Казына» Ахметжаном Есимовым в первой половине года в крупнейших мировых финцентрах, в Сингапуре и Шанхае, пройдут инвестиционные конференции, дни инвесторов и роуд-шоу этих компаний. Презентации также пройдут в Европе и Евразийском экономическом союзе.

Отметим, официальная презентация Международного финансового центра Астана состоится 5 июля.

Напомним, в декабре 2017 года Кайрат Келимбетов отмечал, что в 2018 году ожидается полноценная готовность финансового центра к первым транзакциям. К этому времени МФЦА уже может стать центром локальной экспертизы, а публичное размещение акций (IPO) национальных компаний позволит развить местный рынок капитала, что откроет возможности для продвижения площадки Астаны на региональных рынках.

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