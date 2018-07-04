Келимбетов сравнил открытие МФЦА с переносом столицы в Астану

Управляющий директор Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов посетовал на имеющийся в казахстанском обществе скепсис по поводу открытия МФЦА и сравнил эти настроения с теми, которые отмечались в РК во время переноса столицы из Алматы в Акмолу.

«Мы очень тесно работаем с Дубаи, Лондоном, Гонконгом, с ведущими глобальными финансовыми институтами JPMorgan, Citi, Nasdaq, Шанхайской фондовой биржей, Фондом Шелкового пути, Сбербанком, Яндексом и Московской биржей и для нас очень важно действительно включиться в эту мировую сеть. Очень амбициозные задачи», - сказал он на форуме Astana Finance Days 4 июля.

«Знаете, первая трудность, с которой до сих пор встречаешься, это скепсис. Все хотят создавать международные финансовые центры, но я хотел напомнить исторический пример. Когда 20 лет назад мы переезжали в Астану, то, я думаю, кроме самого президента мало кто верил в идею, что Астана станет ведущим евразийским политическим центром, и буквально за 20 лет мы это увидели. Мы в эти дни отмечаем 20-летие Астаны, и никто уже не помнит, что были такие проблемы и скепсис, а все отмечают, что действительно Астана совершает такой прорыв», - отметил Кайрат Келимбетов.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН