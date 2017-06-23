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Кенес Ракишев увеличил свою долю в Казкоммерцбанке на 42%

23.06.2017 17:27   1118   0
Казкоммерцбанк (ККБ) сообщает о получении уведомления от своего крупного акционера Кенеса Ракишева о выкупе им простых акций Банка, принадлежащих АО «Qazaq Financial Group», Н. Субханбердину и АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (ЦАИК). 
 
Как сообщила пресс-служба ККБ, согласно условиям рамочного соглашения между правительством Казахстана (в лице Министерства финансов РК), Национальным банком РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «Фонд проблемных кредитов», АО «БТА Банк» («БТА»), ККБ, Кенесом Ракишевым и АО «Народный Банк Казахстана» («Народный банк»), заключённого 2 июня 2017 года, а также в рамках договора купли-продажи между Народным банком и Кенесом Ракишевым о приобретении 86,09% простых акций ККБ, заключённого 15 июня 2017 года, К. Ракишев приобрёл: 
 
- у ЦАИК - 70 074 945 простых акций ККБ;
- у г-на Н. Субханбердина - 47 800 962 простые акции ККБ; 
- у АО «Qazaq Financial Group» - 223 922 790 простых акций ККБ в форме акций и глобальных депозитарных расписок. 
 
В результате указанных сделок прямая доля Кенеса Ракишева в ККБ выросла с 43,23% до 86,09%. АО «Qazaq Financial Group», Н.Субханбердин и ЦАИК полностью вышли из состава акционеров Банка.
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Цитата дня
Участие киргизских и казахских военных — хорошая возможность пропиарить ОДКБ, показать, что ее участники смогли выделить контингенты для поддержания порядка и обеспечить примирение сторон в Сирии
Антон Мардасов
руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития РФ
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