КИК прекращает субсидирование займов по «Нурлы жер»

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (КИК), дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек», закрывает субсидирование ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, действовавшее в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер», сообщила пресс-служба КИК.

КИК осуществляло субсидирование части ставки вознаградждения по ипотечным займам, выдаваемым банками второго уровня. За время реализации программы было одобрено 3 566 займов на сумму 37,21 млрд тенге. Из них за семь месяцев 2017 года - 1 303 займа на сумму 13,3 млрд тенге, за пять месяцев 2018 года 2 263 займа на сумму 23,9 млрд тенге.

В январе текущего года сумма одобренных займов составила порядка 4 млрд тенге, в феврале – 3,66 млрд тенге, в марте – 3,7 млрд тг., в апреле - 4,4 млрд тенге., в мае – 3,8 млрд тенге. За 20 дней июня 2018 года – в Компанию поступило 385 заявлений на сумму 4,3 млрд тенге.

Работа по субсидированию осуществлялась АО «ИО «КИК» совместно с банками второго уровня: АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк ВТБ», АО «АТФБанк», АО «Нурбанк», АО «Цеснабанк» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Постановление о прекращении субсидирования коснется только новых займов. По текущим договорам АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» продолжит субсидирование на условиях, обозначенных в договорах.

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