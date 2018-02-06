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Китай готовит новые ограничения на ICO и криптовалюты

06.02.2018 20:14   1149   0

Китай готовит новые ограничения для ICO, особенно через зарубежные криптоплатформы, сообщает Reuters со ссылкой на источник китайской газеты China Daily.

Народный банк Китая совместно с другими финансовыми регуляторами подготовил пакет ограничительных мер против ICO и торговли криптовалютами как в Китае, так и за рубежом, утверждает собеседник издания. Он уточнил, что правительство примет эти меры, когда «назреют условия», пишут Ведомости.

Как сообщает China Daily, работа над новыми ограничениями началась после того, как регуляторы зафиксировали противозаконные действия с криптовалютами после запрета на их оборот на внутреннем рынке.

Пекин запретил первичное размещение криптовалют, закрыл торговые площадки и ограничил майнинг биткойна еще в прошлом году. Однако китайский криптовалютный рынок продолжил развиваться. Китайские майнеры стремились перевести операции за границу, перемещая туда сами фермы для майнинга, отмечала ранее Financial Times (FT). Тогда издание называло самыми привлекательными направлениями для китайских майнеров Канаду, Исландию, Восточную Европу и Россию.

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Ранее Reuters также ознакомился с меморандумом по итогам совещания, прошедшего в китайском правительстве. В этом документе Народный банк Китая, в частности, предложил блокировать доступ пользователей к китайским и зарубежным сайтам и мобильным приложениям, которые позволяют вести централизованную торговлю криптовалютами.

Регулятор также советовал принять меры против провайдеров электронных кошельков и других платформ для оказания связанных с торговлей криптовалютой услуг. Народный банк Китая также призывал местные власти начать расследование в отношении сервисов, которые помогают людям выводить средства за рубеж.

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Ранее сообщалось, что власти Китая намерены положить конец майнингу биткойнов в стране из-за избыточного потребления электроэнергии и финансовых рисков. По данным The Wall Street Journal, на Китай приходится 80% майнинговых мощностей мира – их закрытие может существенно повлиять на рынок криптовалюты, в частности биткойна. Утром во вторник, 6 февраля, цена биткойна ненадолго упала ниже $6000, свидетельствуют данные Coindesk.

Справка:

Новый способ привлечения капитала – первичное размещение криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO) – пользуется огромной популярностью в этом году. В III квартале компании привлекли с его помощью рекордные $1,32 млрд. 

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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