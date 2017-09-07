Ключевые навыки успешного человека

9 сентября у жителей городов Казахстана будет отличная возможность расширить свои знания и получить практические навыки в финансовой и банковской области.

Только для жителей Актау, Кызылорды, Петропавловска, Семея, Талдыкоргана, Уральска, Экибастуза, Кокшетау, Жезказгана, Шымкента, Алматы и Усть-Каменогорска состоятся семинары по финансовой грамотности, на которых специалисты Банка Хоум Кредит поделятся секретами эффективного финансового планирования, помогут определить финансовые цели, расставив их в порядке приоритетности и дадут оценку реальности их достижения. Расширенная программа семинара позволит расставить новые акценты в управлении бюджетом и уверено управлять своими средствами.

В программе семинара рассматриваются актуальные вопросы для каждого человека:

- Эффективное планирование и управление личными деньгами

- Где найти мотивацию, чтобы начать сберегать и приумножать свои финансы?

- Секреты богатых и успешных людей

- Банковские продукты. Как разобраться в их разнообразии?

- Персональная кредитная история. Как ею управлять?

- Важность страхования. За и Против

Записаться на семинар можно здесь: https://goo.gl/forms/1rZMJIwMzoXs6i352

Быть финансово грамотным – это не только выгодно и престижно, но и интересно. Если Вы научитесь выполнять правила финансовой грамотности, будете соблюдать финансовую дисциплину, то удивитесь, какими качественными изменениями наполнится Ваша жизнь. А мы со своей стороны, будем рады Вам в этом поспособствовать. К слову, участие в семинаре бесплатное!