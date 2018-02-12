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KMF и Даму профинансируют региональных предпринимателей вместо банков

12.02.2018 16:30   2291   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Фонд Даму и микрофинансовая организация KMF планируют прокредитовать порядка 10 тысяч клиентов за счет средств выделенных Азиатским Банком Развития (АБР). Предполагается, что выделенная сумма в 5,9 млрд тенге будет направлена на финансирование микро, малого и среднего бизнеса с акцентом на кредитование в регионах и развитие женского предпринимательства.

По словам зампредседателя правления фонда «Даму» Нурлана Акшанова, одним из условий программы было непременное участие микрофинансовых организаций (МФО) в освоении этого транша. KMF стала первой МФО, которая участвует в этой программе. Спикер пояснил, что в Казахстане есть много мелких предпринимателей, для которых сложно получить заем в банке, а реализация через МФО делает средства более доступными, особенно в регионах.

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«У банков истощились, можно сказать, человеческие ресурсы, им не хватает людей для того, чтобы такое количество заявок обработать. Во-вторых, банки считают, что это зона повышенного риска и не готовы туда идти. В-третьих, большинство этих предпринимателей расположены в маленьких городках, селах. Банки тоже не считают сейчас возможным прийти туда, потому что это связано с большими операционными расходами», - рассказал г-н Акшанов.

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МФО, в отличии от банков, обеспечивают микрокредитами все области. По данным Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК), львиная доля МФО приходится на Южно-Казахстанскую область – 23 организации, города Алматы и Астана – 53 и 17 МФО соответственно. В Кызылординской области действует 11 организаций, в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях функционируют по 8 МФО, в остальных областях работают не больше пяти организаций.

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Председатель правления KMF Шалкар Жусупов добавил, что одним из основных ограничений условий данной программы является именно то, что ресурсы должны быть реализованы в основном в регионах. Срок реализации займа 36 месяцев. «Особенность для клиентов KMF заключается в том, что мы в начале их кредитуем на свои ресурсы. Потом мы пул этих клиентов направляем в Даму, АБР, которые рассматривают и подтверждают, что данные клиенты по своим критериям подлежат финансированию», - пояснил г-н Жусупов.  Ожидается, что выделенные 5,9 млрд будут освоены в течении полугода, а количество участников по данной программе составит не менее 10 тыс. клиентов.

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Акшанов рассказал, что сумма кредитов регулируется государством и будет составлять не более  8 000 МРП (более 19 млн тенге).

«Мы не регулируем кредитную ставку для конечного заемщика, потому что сам механизм микрофинансирования имеет другой подход, в отличие от банка. Здесь акцент идет на скорость выдачи кредита, на более лояльные требования к залоговому обеспечению. И поэтому, учитывая все эти риски, ставка может быть выше, чем средняя по банкам», - пояснил он.

Жусупов добавил, что несмотря на то, что законодательно сумма кредита ограничена 8 000 МРП, данная программа предполагает, что сумма одного кредита составит не более 6 млн тенге.

Помимо КМФ в программе участвуют два БВУ, еще по двум банкам ожидается финальное решение АБР.

Это уже четвертый транш АБР, общая сумма которого составила 72 млрд тенге. В рамках привлекаемого займа от АБР, Фонд "Даму" заключил кредитные соглашения на сумму 35 млрд тенге. В ближайшее время планируется также заключение соглашений с банками на общую сумму свыше 13,6 млрд тенге.

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случаев холеры
зарегистрировано в Алматы на 9 февраля 2018 года
Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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