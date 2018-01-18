Количество долларовых депозитов казахстанцев снизилось на 26%

В Казахстане активно идет процесс дедолларизации: за прошедший год количество депозитов в иностранной валюте физических лиц снизился с 80% до 54%, а юридических лиц с 60% до 43%.

«Что касается дедолларизации, то эта работа необходима не только потому что тенге – это национальная валюта Казахстана и она должна выполнять в полной мере функцию средства накопления, функцию средства платежа и функцию средств измерения стоимости, но это еще и ключевой вопрос для обеспечения фондирования банков, потому что по сути дедолларизация означает, что у банков достаточно высокая доля обязательств в иностранной валюте, которую необходимо размещать, соответственно также в иностранной валюте, а эти риски и тогда будут уже ложиться на наших заемщиков. Поэтому чем больше будет обязательств у банков в тенге, соответственно будет больше возможности фондирования экономики в нашей национальной валюте», -отметил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

По количеству депозитов в иностранной валюте Казахстан близок к России.

«Работа идет полным ходом, но она не может быть произведена административно. Мы создаем для этого только необходимые условия: увеличили дифференциал ставок между ставками по депозитам в национальной и иностранной валюте, сумма гарантирования, которая гарантируется фондом гарантирования депозитов также отличается в два раза. Мы видим и результаты: если депозиты физлиц в январе шестнадцатого года в иностранной валюте достигали 80%, то в настоящее время где-то 54%, по юрлицам цифра была более 60% в иностранной валюте, а сейчас - 43%. Этот показатель даже близок с Россией», - отметил он.

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Что же касается криптовалют, то Нацбанк готов даже ужесточить их обращение на территории страны.

«Моя позиция, как председателя Центрального банка, и я ее неоднократно озвучивал: я очень консервативен в отношении криптовалют. Более того, я считаю, что мы имеем место с отдельными проявлениями признаков финансовых пирамид, когда актив на самом деле не представляет фундаментальных стоимостей либо ресурсов, но тем не менее его стоимость растет пока только на ажиотаже со стороны каких-то инвесторов. На самом деле, когда она создавалась как некое альтернативное средство платежа, к сожалению, она эту функцию сейчас хоть и выполняет, она больше превратилась в средствах инвестиций, скорее всего ничем не обеспеченных. Поэтому мы неоднократно обращались к населению о том, что они сами несут эти риски, и риски потери в том числе. Мы с правительством выработали позицию о том, что мы готовы ужесточать условия обращения криптовалют в Казахстане, в том числе и запрет на покупку на тенге криптовалют, в том числе и запреты, связанные с эмиссией этих криптовалют на территории Казахстана. В отношении трансграничных операции мы будем смотреть, потому что, действительно, администрировать это сложно, но здесь, наверное, работа будет сводиться к разъяснительному характеру», - отметил глава Нацбанка.

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Что же касается перехода на латиницу, то Акишев не уверен, что финансовый сектор станет главным драйвером перехода.

«Я думаю, что это очень длительный процесс. Сроки определены указом главы государства до 2025 года. Разные процессы в разных секторах будут происходить с разной интенсивностью. Я не думаю, что финансовый сектор в этом отношении будет главным драйвером перехода. Скорее всего должны будут общественные процессы в обычной жизни потихоньку начать меняться и, соответственно, финансовый сектор будет готов также предоставлять все эти услуги с учетом указа. У нас есть достаточно времени до 2025 года. Мы готовы обсуждать, если будут какие-то вопросы, связанные с внедрением в финансовый сектор. Пока говорить о том, что мы уже начали вырабатывать этого рода механизмы именно в финансовом секторе пока рано», - заключил он.