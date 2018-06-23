Комитет госдоходов нашел в Караганде подпольный цех по производству алкоголя

В Караганде пресечена деятельность крупного подпольного цеха по производству и розливу фальсифицированной алкогольной продукции. Более 70 тыс. бутылок изъято. Об этом сообщает пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов РК.

«На месте преступления обнаружено и изъято более 70 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции, 20 тыс. пустых бутылок различных форм для розлива, более 9,5 млн штук учетно-контрольных марок, имеющие признаки подделки, металлические крышки (заготовки) упакованные в ящики, самоклеющиеся этикетки в рулонах с различными наименованиями алкогольной продукции, емкости и тары, предназначенные для хранения и розлива алкогольной продукции в значительных размерах», - говорится в сообщении.

Также на территории рынка «Салем» в Алматы из склада изъято более 2 млн штук поддельных учетно-контрольных марок.

Службой экономических расследований ДГД по городу Алматы возбуждено уголовные дела по статьям 233 части 2, 214 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех причастных лиц к совершению данного правонарушения, места реализации поддельных алкогольных продукции и учетно-контрольных марок.

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