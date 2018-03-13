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Краткосрочный экономический индикатор в январе-феврале 2018 года составил 105,2%

13.03.2018 17:12   2052   0

Краткосрочный экономический индикатор в январе-феврале 2018 года к январю-февралю прошлого года составил 105,2%, сообщает пресс-служба МНЭ РК.

Отметим, расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-феврале 2018 года составил 1 187,4 млрд тенге, что на 54,4% больше, чем в январе-феврале 2017 г.

Объем промышленного производства в январе-феврале 2018 года составил 4 165,6 млрд тенге в действующих ценах, что на 5,6% больше, чем в январе-феврале 2017 года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 5,5%, в обрабатывающей промышленности - на 6,1%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 5,7%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось - на 2,2%.

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Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-феврале 2018 года составил 233,5 млрд тенге, что больше на 3,3% чем в январе-феврале 2017г.

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По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе-феврале 2018 года составил 104,4%.

Объем грузооборота в январе-феврале 2018 года составил 88,5 млрд ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 9,4% по сравнению с январем-февралем 2017 года. Объем пассажирооборота составил 43,7 млрд пкм и вырос на 4,4%.

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По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе-феврале текущего года составил 105,7%.

По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе-феврале 2018 года составил 107%.

Объем розничной торговли за январь-февраль 2018 года составил 1 258,2 млрд тенге или 104,1% к уровню соответствующего периода 2017г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь-февраль 2018 года составил 2 616,5 млрд тенге или 108,6% к уровню соответствующего периода 2017г. (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе 2текущего года составил $6 550,4 млн и по сравнению с январем 2017 года увеличился на 24,8%, в том числе экспорт – $4 073,9 млн (на 25% больше), импорт $2476,5 млн (на 24,6% больше).

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Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 марта 2018 года составило 417 774 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,4%, в том числе 408 973 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 262 731, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 254 394 единицы.

Индекс потребительских цен в феврале 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составил 101,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,4%, непродовольственные товары – на 0,8%, платные услуги для населения – на 1,6%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в феврале 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. повысились на 1,8%.

  • Источник:
  • пресс-служба МНЭ РК
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Вопрос дня
С 1 июля 2018 года в Казахстане будут введены электронные автопаспорта. В электронный паспорт попадет вся история машины или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС. Как Вы относитесь к этой инициативе?
  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами

  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    54

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    103

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    25

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
    47

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тысячи тенге
составляет стоимость альтернативной службы в армии Республики Казахстан
Цитата дня
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