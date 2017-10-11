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Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2017 г. составил 105,9%

11.10.2017 17:19   616   0

Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2017 г. к январю-сентябрю 2016 г. составил 105,9%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2017 г. составил 5 655,5 млрд тенге, что на 4,4% больше, чем в январе-сентябре 2016 г.

Объем промышленного производства в январе-сентябре 2017 г. составил 16 137 млрд тенге в действующих ценах, что на 8,3% больше, чем в январе-сентябре 2016 г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 11,3%, в обрабатывающей промышленности - на 5,7%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 5,1%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось - на 0,2%.

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Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-сентябре 2017 г. составил 2 896,5 млрд тенге, что больше на 1,9% чем в январе-сентябре 2016 г.

За последние 10 лет Нидерланды инвестировали в Казахстан более $73 млрд

По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе-сентябре 2017 г. составил 104,7%.

Объем грузооборота в январе-сентябре 2017 г. составил 402,4 млрд ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 8,1% по сравнению с январем-сентябрем 2016 г. Объем пассажирооборота составил 200,5 млрд пкм и вырос на 3,4%.

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По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе-сентябре 2017 г. составил 103%.

По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе-сентябре 2017 г. составил 103%.

Объем розничной торговли за январь-сентябрь 2017 г. составил 6 243,3 млрд. тенге или 106,4% к уровню соответствующего периода 2016 г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь-сентябрь 2017 г. составил 13 505,7 млрд. тенге или 101,5% к уровню соответствующего периода 2016 г. (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-августе 2017г. составил $48 736 млн и по сравнению с январем-августом 2016 г. увеличился на 26,4%, в том числе экспорт – 30316, $8 млн(на 32,2% больше), импорт 18 419, $2 млн (на 17,9% больше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 октября 2017 г. составило 405 035 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,1%, в том числе 396 189 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 251583, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 243 221 единиц.

«Технологии блокчейн более полезны для развивающихся, чем для развитых рынков»

Индекс потребительских цен в сентябре 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. составил 104,2%. Цены на продовольственные товары повысились на 3,1%, непродовольственные товары – на 5,5%, платные услуги для населения – на 4,3%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в сентябре 2017 г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 8,6%.

Социальный сектор: среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в августе 2017 г. составили 79 469 тенге, что на 4,3% выше, чем в августе 2016 г., реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 2,5%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в сентябре 2017 г. составила 148 287 тенге.

Численность безработных по оценке в сентябре 2017 г. составила 438,9 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец сентября 2017 г. составила 128,8 тыс. человек или 1,4% к рабочей силе.

  • Источник:
  • МНЭ РК
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беспрерывно продолжается рост цен в Казахстане
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Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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