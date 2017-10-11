Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2017 г. составил 105,9%

Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2017 г. к январю-сентябрю 2016 г. составил 105,9%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2017 г. составил 5 655,5 млрд тенге, что на 4,4% больше, чем в январе-сентябре 2016 г.

Объем промышленного производства в январе-сентябре 2017 г. составил 16 137 млрд тенге в действующих ценах, что на 8,3% больше, чем в январе-сентябре 2016 г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 11,3%, в обрабатывающей промышленности - на 5,7%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 5,1%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось - на 0,2%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-сентябре 2017 г. составил 2 896,5 млрд тенге, что больше на 1,9% чем в январе-сентябре 2016 г.

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По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе-сентябре 2017 г. составил 104,7%.

Объем грузооборота в январе-сентябре 2017 г. составил 402,4 млрд ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 8,1% по сравнению с январем-сентябрем 2016 г. Объем пассажирооборота составил 200,5 млрд пкм и вырос на 3,4%.

По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе-сентябре 2017 г. составил 103%.

По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе-сентябре 2017 г. составил 103%.

Объем розничной торговли за январь-сентябрь 2017 г. составил 6 243,3 млрд. тенге или 106,4% к уровню соответствующего периода 2016 г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь-сентябрь 2017 г. составил 13 505,7 млрд. тенге или 101,5% к уровню соответствующего периода 2016 г. (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-августе 2017г. составил $48 736 млн и по сравнению с январем-августом 2016 г. увеличился на 26,4%, в том числе экспорт – 30316, $8 млн(на 32,2% больше), импорт 18 419, $2 млн (на 17,9% больше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 октября 2017 г. составило 405 035 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,1%, в том числе 396 189 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 251583, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 243 221 единиц.

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Индекс потребительских цен в сентябре 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. составил 104,2%. Цены на продовольственные товары повысились на 3,1%, непродовольственные товары – на 5,5%, платные услуги для населения – на 4,3%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в сентябре 2017 г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 8,6%.

Социальный сектор: среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в августе 2017 г. составили 79 469 тенге, что на 4,3% выше, чем в августе 2016 г., реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 2,5%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в сентябре 2017 г. составила 148 287 тенге.

Численность безработных по оценке в сентябре 2017 г. составила 438,9 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец сентября 2017 г. составила 128,8 тыс. человек или 1,4% к рабочей силе.